أليكس في إجازة وترجيحات بتجديد عقده.. لاعبو الرمثا يترقبون.. الدردور يحصل على نصف المكافأة الآسيوية

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

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إجازة طويلة للمدير الفني أليكس

يواصل المدير الفني لاتحاد كرة القدم الهولندي جيتزي أليكس، إجازته الطويلة خارج البلاد، والتي بدأت قبل عطلة عيد الفطر. وينتظر البعض في اتحاد الكرة عودة أليكس للانتهاء من بعض التفاصيل الفنية، خاصة فيما يتعلق بالدورات التدريبية.

ولم يصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا حول عقد أليكس، رغم أن المعلومات ترجح تجديد عقده لموسمين، رغم معارضة البعض.



ويستعد أليكس للإشراف على تنظيم دورة المحترفين "البرو"، التي تقام الشهر المقبل، بقيادة المحاضر الرئيسي ديان صالح ومساعديه صالح دغش وإسلام ذيابات وأحمد عبدالقادر.

لاعبو الرمثا يترقبون قرارا إداريا اليوم

يترقب لاعبو فريق الرمثا لكرة القدم، اليوم، قرارا إداريا يقضي بصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة، بما لا يقل عن راتب ونصف الراتب.



ويأمل لاعبو الرمثا أن تبادر الإدارة للإيفاء بوعودها بصرف المبلغ اليوم، بناء على الاتفاق الذي جرى بين الطرفين، حيث لفت اللاعبون إلى أنهم سيلجأون للاحتجاب عن التدريبات، في حال لم يتسلموا الرواتب اليوم.



يشار إلى أن الرمثا يلتقي الحسين إربد وديا اليوم على ملعب زبدة بإربد، في إطار التحضيرات لاستئناف دوري المحترفين.



عبيد الله ونصار والدعجة في الدوحة.. والأندية تعلق

تواجد ثلاثي اتحاد الكرة منصور عبيد الله وسمر نصار وفليح الدعجة في العاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة المنتخب الأولمبي تحت سن 23، الذي يخوض منافسات كأس آسيا.



والتحق عبيد الله عضو مجلس إدارة الاتحاد بالوفد ليكون رئيسا له، كما التحقت الأمين العام سمر نصار، فيما تواجد نائب الأمين العام فليح الدعجة مع المنتخب منذ البداية.



أحد مسؤولي الأندية، قال إن تواجد المسؤولين الكبار في الاتحاد في قطر، تسبب في إرباك بعض الإجراءات في الاتحاد، نتيجة غياب المعنيين في اتخاذ القرارات والتوقيع عليها، بل وحتى مناقشة الأندية في طلباتها، خاصة وأن بعض مسؤولي الأندية يتواجدون في الاتحاد لأغراض متعددة.



الدردور يحصل على نصف المكافأة الآسيوية

تفيد المعلومات بأن اتحاد كرة القدم، صرف نصف قيمة المكافأة المالية التي خصصت للاعبين، نظير الحصول على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا التي اختتمت في قطر يوم 10 شباط (فبراير) الماضي. وكان المنتخب الوطني استبعد حمزة الدردور خلال منافسات كأس آسيا، بسبب الحديث العصبي الذي جرى بينه وبين المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي الحسين عموتة، خلال مباراة الأردن والعراق في دور الستة عشر من البطولة.



وبسبب هذا الاستبعاد، حصل الدردور على نصف قيمة المكافأة بما يعادل 25 ألف دولار، فيما حصل اللاعبون على حوالي 50 ألف دولار لكل لاعب، علما أن اللاعبين حصلوا أيضا على مكافآت متفرقة أخرى.



كما تم استبعاد الدردور من مراسم الاحتفالات والتكريم الذي جرى عقب عودة المنتخب من الدوحة، في خطوة أثارت جدلا في الشارع الرياضي، حيث طالب البعض بالعفو عن اللاعب تقديرا لخدماته التي قدمها للكرة الأردنية، فيما أيد البعض هذه العقوبة.



إلى ذلك، خاطب المسؤول الإعلامي السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم محمد وريكات، اتحاد كرة القدم، رسميا، للمطالبة بالمكافآت التي يستحقها، نظير إنجاز المنتخب في كأس آسيا.



وريكات الذي عمل منسقا إعلاميا للمنتخب في البطولة القارية، والذي تم إنهاء عقده خلال فترة التجربة، خاطب الاتحاد للحصول على نصيبه من المكافآت، إلى جانب رواتبه الشهرية المتأخرة، حيث ينتظر المنسق الإعلامي السابق مضي عشرة أيام على تقديم الطلب، قبل التفكير بخطوات أخرى في حال لم يحصل على المكافأة والرواتب.



استفسارات عن صحة أخبار تقاضي موظف نفس مكافأة اللاعب

دار حديث بين مسؤولين رياضيين، حول بعض المعلومات التي تشير إلى تقاضي موظف في اتحاد رياضي لأحد الألعاب، مكافأة مالية كبيرة، تصل إلى قيمة المكافأة التي حصل عليها لاعبون سبق وأن مثلوا المنتخب الوطني للعبة في بطولة خارجية.



المناقشون لهذا الحديث، لم يجزموا بحدوث هذه الواقعة، ولكنهم وعدوا بتتبع الأمر، ومحاولة الاستفسار من المعنيين فيما إذا كان هذا الخبر صحيحا أم لا.

المتحدثون رفضوا الكشف عن هوية الشخصية المقصودة والاتحاد الرياضي المعني سواء كان في لعبة فردية أم جماعية، بانتظار التأكد من حقيقة الخبر قبل الحديث فيه إعلاميا.



المصدر أكد أن المعلومات التي وردت له ولزملائه، تفيد بأن الشخصية المقصودة، تم تصنيفها في المستوى الأول بالنسبة للمكافآت، وبالتالي الحصول على نفس مكافأة اللاعب تقريبا، لافتا إلى أن البحث بدأ للتأكد من دقة المعلومة قبل إعلانها رسميا أمام وسائل الإعلام.



المصدر تمنى ألا تكون المعلومة الواردة إليه من الاتحاد الرياضي المعني بهذه اللعبة الرياضية صحيحة، لأن صحتها تعني الكثير.



انتهاء موسم حجازي مع نادي بنغال الهندي

أنهى المحترف الأردني ماهر حجازي، موسمه مع نادي إيست بنغال الهندي، الذي احترف اللاعب في صفوفه في الفترة الأخيرة.



ويملك حجازي حاليا عروضا احترافية عدة من الهند وفيتنام وتايلند وأندونيسيا.

كما يدرس حجازي حاليا أيضا التجديد مع الفريق الهندي، في ظل مشاركته في كأس التحدي الآسيوي، بانتظار حسم الوجهة المقبلة.



أندية تقترح رفع مذكرة للاتحاد للمطالبة بالعفو

اقترحت أندية في مختلف الدرجات، تبني مذكرة ترفع إلى اتحاد كرة القدم، للمطالبة بالعفو عن العقوبات والغرامات.



وبدأ حراك نشط بين أندية عدة، لبلورة مذكرة تطالب بالعفو، خاصة وأن الأندية تعاني من ضائقة مالية صعبة، خاصة فريق الرمثا الذي تعرض لغرامة مقدارها 25 ألف دينار، نتيجة تناقص لاعبيه في مباراة الدوري أمام الحسين إربد، نتيجة وفاة أحد مشجعي فريق الرمثا في المدرجات.



وتأمل الأندية أن يستجيب الاتحاد لطلبها، في خطوة تهدف إلى تعميق الشراكة بين أركان كرة القدم الأردنية، لما يصب في مصلحة المنتخبات والأندية على حد سواء.





هل ينفصل الخلفي عن عموتة؟

أثار عدم مرافقة المدرب العام للمنتخب الوطني المغربي مصطفى الخلفي، لمنتخب الكرة إلى باكستان، الشهر الماضي، التكهنات بإمكانية رحيله عن الجهاز الفني للمنتخب الذي يقوده المغربي الحسين عموتة.



ولم يظهر الخلفي في رحلة باكستان في المباراة التي أقيمت ضمن تصفيات كأس العالم، ما يرشح ابتعاده عن عموتة الذي لم يحسم هو أيضا مشروع استمراره مع المنتخب. اتحاد الكرة لم يعلق حتى الآن على غياب المساعد عن رحلة باكستان.

كواليس النجوم

• شهد اجتماع اتحاد الكرة والأندية الذي عقد مؤخرا، عتبا من الاتحاد لرؤساء الأندية لعدم حضور مباراة الأردن وباكستان التي جرت في عمان، ضمن تصفيات كأس العالم.. العتب الاتحادي قابله عتب نادوي بسبب عدم دعوة الأندية لحضور نهائي كأس آسيا التي جرت مؤخرا في قطر.

• ما يزال عدد من نجوم كرة القدم، يتحدثون بإعجاب، خلال جلساتهم الرياضية، عن تأهل 4 لاعبين من منتخب التايكواندو إلى أولمبياد باريس 2024.. نجوم الكرة يعتبرون أن الرياضة الأردنية محظوظة بمنتخب التايكواندو ولاعبيه القادرين على تحقيق الإنجاز أينما حلوا.

• أندية في دوري المحترفين، لا تستطيع تأمين ملابس تدريب للاعبي فريق الكرة، الأمر الذي أثار استياء اللاعبين الذين طالبوا بملابس تدريب إضافية ومناسبة تليق بفريق يلعب في المحترفين.

• اتحاد كرة القدم سيعلن يوم التاسع من الشهر المقبل، موعدا للإعلان عن أسماء الأندية الحاصلة على الرخصة الآسيوية.

• لاعبو فريق السلط لكرة القدم، تبرعوا، أمس، بالدم لصالح الأهل في غزة.. مبادرة نجوم السلط استحقت الإشادة.