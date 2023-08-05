السبت 05 آب 2023
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الروبل الروسي عند أدنى مستوى منذ مارس 2022

الروبل الروسي
الروبل الروسي
انخفض سعر صرف الروبل الروسي مقابل العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى منذ مارس 2022.

وبحلول الساعة 16:16 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، وبحسب وكالة" انتر فاكس " للأنباء، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الروبل الروسي متجاوزا حاجز 95 روبل لأول مرة منذ 28 مارس 2022، ليصل إلى 95.29 روبل.اضافة اعلان

 وارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة اليورو فوق مستوى 105 روبلات، بواقع 1.79 روبل، ليبلغ 105.02 روبل وذلك للمرة الأولى منذ 25 مارس 2022.

وفي سوق الأسهم، صعد مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.18 بالمئة إلى 3184.5 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.08 بالمئة إلى 1057.5 نقطة.

وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، قد قال لوكالة تاس للأنباء، نهاية يوليو الماضي، إن الاقتصاد الروسي سينمو بأكثر من 2 بالمئة هذا العام وإن عجز الميزانية الاتحادية سيتراوح بين 2 بالمئة و2.5 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 2.1 بالمئة العام الماضي، في ظل العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا، وذلك بعد أن حقق نموا بنسبة 5.6 بالمئة في 2021.

وكان صندوق النقد الدولي، قد حسّن توقعاته للاقتصاد الروسي هذا العام، متوقعا أن ينمو بنسبة 0.7 بالمئة، بحسب تقديراته الصادرة في أبريل الماضي، وذلك مقارنة مع تقديراته في يناير بنمو 0.4 بالمئة فقط.


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