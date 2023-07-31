الإثنين 31 تموز 2023
النسخة المطبوعة

ضغوط السندات الأمريكية تطفئ بريق الذهب

-1x-1 (2)
الذهب
استهلت أسعار الذهب، أسبوع التداول الجديد، اليوم الاثنين، بالتراجع، نتيجة الضغوط الناجمة عن ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، وتباين البيانات الاقتصادية، مما يزيد الغموض بشأن قرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في سبتمبر المقبل.اضافة اعلان

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أنّ سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية  العشرية  ارتفع في التعاملات الآسيوية اليوم بنسبة 1%، بعد أن أظهرت بيانات التضخم والأجور مؤشرات على التباطؤ في الأسبوع الماضي، رغم التسارع غير المتوقع لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

في الوقت نفسه ساهمت البيانات الاقتصادية المتضاربة في تذبذب أسعار السندات والذهب، حيث ارتفعت أسعار السندات والذهب هذا الشهر، رغم أن ارتفاع العائد  على السندات يؤثر سلباً على أسعار المعدن الأصفر.

يأتي ذلك في الوقت الذي يراهن المتعاملون  على أن قرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأربعاء الماضي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 5.25% و5.5%  يمكن أن تكون الزيادة  الأخيرة في الدورة الحالية لتشديد السياسة النقدية الأمريكية.

في الوقت نفسه أعلنت الصين اعتزامها الكشف عن إجراءات جديدة لتعزيز الاستهلاك المحلي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة مشتريات الذهب  في إحدى أكبر الدول المستوردة للمعدن الأصفر في العالم، وفقا لموثع صحيفة البيان نقلا عن د ب ا.

وتراجع سعر الذهب في العقود الفورية اليوم بنسبة 0.2% إلى .1955.17 دولاراً للأوقية، في حين ارتفع السعر خلال الشهر الحالي ككل بنسبة 2% تقريبا.  كما تراجعت أسعار الفضة والبلاتين في تعاملات آسيا اليوم.

medium_image_1222279154

الذهب يتكبّد أكبر خسارة أسبوعية في 35 يوماً 29 تموز 2023

download - 2023-07-26T155429.697

تقرير: النساء أكثر احتمالاً بـ1.5 مرة لخسارة وظائفهم الحالية من الرجال 26 تموز 2023

images - 2023-07-26T154901.786

إيرادات «غوغل» و«مايكروسوفت» تتجاوز التوقعات.. 26 تموز 2023

_methode_times_prod_web_bin_b627a130-297d-11ee-85ee-e79450ebf2b0

صحيفة: إعلانات مخفضة على "إكس" وتحذير بسحب علامات التوثيق 26 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
medium_image_1222279154

الذهب يتكبّد أكبر خسارة أسبوعية في 35 يوماً

29 تموز 2023
gold-likely-to-consolidate-ahead-of-the-us-fomc-decision

صعود الذهب مع ترقب المتعاملين مؤشرات بشأن سعر الفائدة

26 تموز 2023
offshore-oil-rig-gty-ps-210706_1625578667535_hpMain_16x9_992

ماراثون النفط ينتهي بعد 4 مكاسب أسبوعية بسبب مخاوف الفائدة

24 تموز 2023
gold-4k-12122022

الذهب يترقب اجتماعات "|الفيدرالي الأمريكي"

23 تموز 2023
اقرأ أيضا
62cd69054236046ee405a8e0

اقتصاد منطقة اليورو يعود للنمو

منذ2 ساعة
النفط 1

النفط يحقق أكبر مكاسب شهرية في عام

منذ8 ساعة
agri01-050423

كيف تهدد ظاهرة "إل نينو" محاصيل الأرز؟

منذ24 ساعة
تعرّف على مزايا الروبل الرقمي

تعرّف على مزايا الروبل الرقمي

30 تموز 2023
Zimbabwe_nature

حقائق لا تعرفها عن ثروات النيجر

30 تموز 2023
broken-rice-export-ban

روسيا تحظر تصدير الأرز حتى نهاية العام

29 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ضم الضفة الغربية في منطوق المصري

ماهر أبو طير |اليوم

ذاكرة السمكة

جهاد المنسي |اليوم

التكامل الزراعي الصناعي

موسى الساكت |اليوم

الخطة والمخاض!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

شك متبادل

سميح المعايطة |اليوم

عوامل التجوية السياسية وتعريتها

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات | منذ18 ساعة
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
 