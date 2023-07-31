ضغوط السندات الأمريكية تطفئ بريق الذهب

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وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أنّ سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية العشرية ارتفع في التعاملات الآسيوية اليوم بنسبة 1%، بعد أن أظهرت بيانات التضخم والأجور مؤشرات على التباطؤ في الأسبوع الماضي، رغم التسارع غير المتوقع لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري.في الوقت نفسه ساهمت البيانات الاقتصادية المتضاربة في تذبذب أسعار السندات والذهب، حيث ارتفعت أسعار السندات والذهب هذا الشهر، رغم أن ارتفاع العائد على السندات يؤثر سلباً على أسعار المعدن الأصفر.يأتي ذلك في الوقت الذي يراهن المتعاملون على أن قرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأربعاء الماضي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 5.25% و5.5% يمكن أن تكون الزيادة الأخيرة في الدورة الحالية لتشديد السياسة النقدية الأمريكية.في الوقت نفسه أعلنت الصين اعتزامها الكشف عن إجراءات جديدة لتعزيز الاستهلاك المحلي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة مشتريات الذهب في إحدى أكبر الدول المستوردة للمعدن الأصفر في العالم، وفقا لموثع صحيفة البيان نقلا عن د ب ا.وتراجع سعر الذهب في العقود الفورية اليوم بنسبة 0.2% إلى .1955.17 دولاراً للأوقية، في حين ارتفع السعر خلال الشهر الحالي ككل بنسبة 2% تقريبا. كما تراجعت أسعار الفضة والبلاتين في تعاملات آسيا اليوم.