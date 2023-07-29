السبت 29 تموز 2023
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الذهب يتكبّد أكبر خسارة أسبوعية في 35 يوماً

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انخفاض الذهب
تكبّد الذهب أكبر خسارة أسبوعية على مدار 35 يوماً، على الرغم من التعافي الطفيف في الأسعار أمس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % مسجلاً 1950.84 دولاراً للأوقية، بعدما وصل في وقت سابق لأدنى مستوى منذ 12 يوليو الجاري. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1949.80 دولاراً للأوقية.اضافة اعلان

وهبطت أسعار الذهب بـ 0.5 % منذ بداية الأسبوع مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية منذ 23 يونيو الماضي مع مواصلة المركزي الأمريكي والمركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة وتركهما الخيارات مفتوحة لتنفيذ المزيد. وأظهرت بيانات أول من أمس أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني ما يعزز احتمالات تجنب الركود، نقلا عن رويترز.

ودفعت تلك البيانات القوية مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في أسبوعين ما دفع أسعار الذهب للتراجع 1.4 % في الجلسة السابقة بما شكل أكبر نسبة خسارة في يوم واحد في ما يقرب من شهرين.
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