الأربعاء 26 تموز 2023
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صعود الذهب مع ترقب المتعاملين مؤشرات بشأن سعر الفائدة

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الذهب
ارتفع الذهب لكن تحركاته ظلت داخل نطاق ضيق اليوم، إذ أحجم المتعاملون عن الرهانات الكبيرة قبيل قرار السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في وقت لاحق من اليوماضافة اعلان

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1969.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1971 دولارا، نقلا عن رويترز.

وقال محلل الأسواق لدى آي.جي، ييب جون رونج "تتطلع الأسواق الأوسع نطاقا إلى فترة توقف كبيرة لسعر الفائدة فيما تبقى من العام، بينما يمكن أن يسير مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي في اتجاه معاكس بترك الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى في سبتمبر أو نوفمبر".

الذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يُدر عائدا.

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