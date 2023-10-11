الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بوتين: 5 دول سبقت اقتصاد أميركا وأوروبا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مساهمة أكبر خمس دول آسيوية في الاقتصاد العالمي تجاوزت بالفعل مساهمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين اليوم الأربعاء في الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، الذي انطلق اليوم ليستمر حتى 13 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.اضافة اعلان

وأضاف: "بحسب تقديرات الخبراء فإن مساهمة أكبر خمسة اقتصادات في آسيا وهي: الصين والهند وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام في الاقتصاد العالمي بالفعل تجاوزت مساهمة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي".

وتوقع الرئيس الروسي اتساع الفجوة بين مساهمة الاقتصادات الآسيوية الخمسة والمساهمة الاقتصادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الاقتصاد العالمي بالمستقبل.

كما توقع بوتين ارتفاع حصة الصين في الاقتصاد العالمي إلى 19.7% بحلول 2028 مقابل انخفاض حصة الولايات المتحدة إلى 14.5%.

وانطلقت في العاصمة الروسية موسكو اليوم، فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي السادس "أسبوع الطاقة الروسي".

ويذكر أن الموضوع الرئيس للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية"، إذ يغطي الحدث مجموعة واسعة من المواضيع وبشكل تقليدي تطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية: التحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر. (RT)
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