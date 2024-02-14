الأربعاء 14 شباط 2024
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«بيتكوين» تتجاوز 50 ألف دولار للمرة الأولى في 3 سنوات

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بتكوين

واصلت عملة «بيتكوين» المشفرة مسارها الصاعد لتتجاوز مستوى 50 ألف دولار، للمرة الأولى منذ مايو 2021، صاعدة 4% أو 1944 دولاراً إلى 50240 دولاراً.

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ولا تزال عملة «بيتكوين» أقل بنحو 15 ألف دولار من المستوى القياسي الذي سجلته العملة في 2021، خلال موجة صعود في حقبة الوباء مدعومة بالمال السهل.

 

يأتي ذلك مع تراجع الاهتمام بالصناديق المتداولة في البورصة لـ«بيتكوين»، والتي طال انتظارها في السوق الأمريكي، حيث سجلت يوم الأربعاء الماضي أدنى مستوى من التدفقات اليومية منذ بدء التداول في 11 يناير.


واستقبلت تسعة من الصناديق الجديدة 270 مليون دولار من التدفقات الداخلة الأربعاء، وفقاً لتقرير صادر عن بنك «جيه بي مورجان».- وكالات

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