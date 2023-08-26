"بيتكوين" ترتفع فوق 26 ألف دولار

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وفي حين زادت الإيثريوم 0.25 % إلى 1651.95 دولاراً، تراجعت الريبل 0.55 % عند 51.14 سنتاً.وأوضح محللو بنك «جيه بي مورجان» في مذكرة بحثية ، أن مستثمري العملات المشفرة اتخذوا مراكز طويلة في ظل التفاؤل بسبب حكم الريبل القضائي، وإطلاق عملة «باي بال» المستقرة، وتوقعات موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على طلبات الصناديق المتداولة للبيتكوين.وقال محللون: «إن تلاشي الأخبار الإيجابية السابقة قد أدى إلى موجة من تصفية المراكز الطويلة في الأسابيع الأخيرة والتي لا يزال يتردد صداها، ولكن يبدو أن تفكيك المراكز الطويلة في مرحلتها النهائية وليس بدايتها».وأعلن ناطق باسم «ماستركارد» توقف الشراكة مع «باينانس» في دعم بطاقات العملات المشفرة في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والبحرين اعتباراً من 22 سبتمبر، حسبما ذكرت «رويترز».