الأحد 27 آب 2023
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"بيتكوين" ترتفع فوق 26 ألف دولار

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البتكوين
ارتفعت «بيتكوين»، أمس، 0.3 % عند 26066.39 دولاراً، خلال التعاملات، وفقاً لبيانات «كوين باس».

وفي حين زادت الإيثريوم 0.25 % إلى 1651.95 دولاراً، تراجعت الريبل 0.55 % عند 51.14 سنتاً.اضافة اعلان

وأوضح محللو بنك «جيه بي مورجان» في مذكرة بحثية ، أن مستثمري العملات المشفرة اتخذوا مراكز طويلة في ظل التفاؤل بسبب حكم الريبل القضائي، وإطلاق عملة «باي بال» المستقرة، وتوقعات موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على طلبات الصناديق المتداولة للبيتكوين.

وقال محللون: «إن تلاشي الأخبار الإيجابية السابقة قد أدى إلى موجة من تصفية المراكز الطويلة في الأسابيع الأخيرة والتي لا يزال يتردد صداها، ولكن يبدو أن تفكيك المراكز الطويلة في مرحلتها النهائية وليس بدايتها».

وأعلن ناطق باسم «ماستركارد» توقف الشراكة مع «باينانس» في دعم بطاقات العملات المشفرة في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والبحرين اعتباراً من 22 سبتمبر، حسبما ذكرت «رويترز».
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