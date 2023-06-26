الإثنين 26 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

ثروة أغنى 10 مليارديرات تتجاوز الناتج الإجمالي لأكثر من 100 دولة

20180122110024-1
ثروات
يوماً بعد يوم، تصبح قضية عدم المساواة الاقتصادية مصدر قلق ملح في العالم، مع ازدياد تركز الثروة بين عدد قليل من الأفراد، ولا سيما أغنى 10 أشخاص في العالم، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الظروف الاقتصادية التي تواجهها العديد من البلدان التي تكافح مع الفقر والتخلف.اضافة اعلان

يوماً بعد يوم، تصبح قضية عدم المساواة الاقتصادية مصدر قلق ملح في العالم، مع ازدياد تركز الثروة بين عدد قليل من الأفراد، ولا سيما أغنى 10 أشخاص في العالم، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الظروف الاقتصادية التي تواجهها العديد من البلدان التي تكافح مع الفقر والتخلف.

ويثير التفاوت بين الثروة الهائلة والفقر المدقع أسئلة أساسية حول الإنصاف والعدالة الاجتماعية والحاجة إلى سياسات تعالج أوجه عدم المساواة هذه. وهو ما يدعو إلى اتباع نهج شامل وجامع للنمو الاقتصادي والتنمية، مع التركيز على الحد من الفقر، وتحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخلق فرص لسبل العيش المستدامة، وفقاً لما ذكرته مجلة "CEOWORLD"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ووفقاً للبيانات التي جمعتها المجلة الأميركية، يمتلك أغنى 10 أشخاص في العالم مجتمعين ثروة صافية قدرها 1.39 تريليون دولار. وقد تجاوز هذا المبلغ إجمالي الناتج المحلي المجمع لأفقر 100 دولة، والذي يبلغ 998.2 مليار دولار، بمقدار 400 مليار دولار.

ترتيب المليارديرات:



-إيلون ماسك 232 مليار دولار
-برنارد أرنو 197 مليار دولار
-جيف بيزوس؛ 149 مليار دولار
-لاري أليسون 135 مليار دولار
-بيل غيتس 132 مليار دولار
-وارن بافيت 118 مليار دولار
-ستيف بالمر 116 مليار دولار
-لاري بيج 110 مليار دولار
-سيرجي برين 105 مليار دولار
-مارك زوكربيرغ 103 مليار دولار

وتثير هذه المقارنة أسئلة مهمة حول توزيع الثروة وعدم المساواة في الدخل والأثر المحتمل على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ويشدد على الحاجة إلى بذل جهود أكبر للتصدي للفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل على نطاق عالمي. كما يتطلب تضييق الفجوة بين أغنى الأفراد والدول الأفقر نهجاً شاملة تركز على التنمية المستدامة، والتوزيع العادل للموارد، وتعزيز الفرص للمجتمعات المهمشة.
البيتكوين تصعد لأعلى مستوى في 6 أسابيع

البيتكوين تصعد لأعلى مستوى في 6 أسابيع 21 حزيران 2023

التضخم في بريطانيا يقفز لأعلى مستوى منذ 30 عاما

التضخم في بريطانيا يقفز لأعلى مستوى منذ 30 عاما 21 حزيران 2023

نفط

النفط يواصل خسائره بفعل مخاوف النمو الصيني وقوة الدولار 21 حزيران 2023

90464

الزيادة الثانية في عام.. تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 34% 20 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
money-rich_istock

أكبر نزوح جماعي للمليونيرات عالميا في 2023 في هذه الدولة

15 حزيران 2023
ايلون ماسك

كم ربح إيلون ماسك منذ بداية العام؟

01 حزيران 2023
اقرأ أيضا
FzI7u_9X0AAjCYt

“نيوم” تعلن نجاح أولى تجارب التاكسي الجوي في السعودية- (فيديو)

22 حزيران 2023
11991012391686128853

تركيا ترفع الفائدة 650 نقطة أساس إلى 15%

22 حزيران 2023
istockphoto-949761808-612x612

أسعار الذرة تقفز مع تراجع محصولها لأدنى مستوى في 30 عاماً

22 حزيران 2023
أضاحي

قطر: أضاحي بأسعار مدعومة للقطريين مستوردة من الأردن

22 حزيران 2023
النفط

النفط يستقر بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية

22 حزيران 2023
الاتحاد الأوروبي وروسيا

الاتحاد الأوروبي ينشر تفاصيل حزمة عقوباته الـ11 ضد روسيا

21 حزيران 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الإكراهات التي يضطر اليها كثيرون

ماهر أبو طير |اليوم

الأردن الحديث

جهاد المنسي |اليوم

رجال عاديون

د.عاصم منصور |اليوم

نقاش هادئ!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

خارطة إيرانية جديدة

سميح المعايطة |اليوم

ثورة لتحرير العقل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
 