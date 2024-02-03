السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فاتح كراهان حاكماً لـ«المركزي التركي» عقب استقالة إركان

فاتح كاراهان
فاتح كاراهان

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة الخبير الاقتصادي السابق في أمازون فاتح كراهان حاكما جديدا للمصرف المركزي خلفا لحفيظة غاية إركان التي استقالت على خلفية فضيحة إعلامية تتّهمها بمنح مزايا لعائلتها في المصرف المركزي.

ويخلف كراهان إركان، المسؤولة المالية السابقة في وول ستريت والتي استقالت بعد أقل من عام على توليها مهماتها.

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وجاء في بيان أعلنت فيه المسؤولة المالية السابقة في وول ستريت على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي استقالتها من حاكمية المركزي التركي "طلبت من الرئيس إعفائي من مهماتي التي تولّيتها بكل فخر منذ اليوم الأول".


وتفيد تقارير بأن إركان أثارت غضب الرئيس التركي بتصريح أدلت به الشهر الماضي لصحيفة تركية قالت فيه إنها اضطرت للعودة والإقامة لدى والديها مع أطفالها وزوجها، بسبب التضخم وارتفاع اسعار العقارات في تركيا، بحسب مراقبين.


وقالت إركان في بيانها "لقد نُظّمت مؤخرا حملة للنيل من سمعتي".


وأشارت إلى أنها تنحّت "لتجنيب عائلتي وطفلي البريء الذي لم يبلغ عاما ونصف العام، مزيدا من التأثر بهذه الحملة".


وكان أردوغان عيّن إركان حاكمة للمصرف المركزي التركي في يونيو.

 

من هو فاتح كراهان؟

 

 

في 28 يوليو 2023. أصبحت حياة فاتح كاراهان ومسيرته المهنية موضع فضول

 

ولد فاتح كاراهان في إسكي شهير عام 1982، وتخرج من جامعة البوغازيتشي قسم الرياضيات والهندسة الصناعية عام 2006.

 

واصل مسيرته الأكاديمية بسرعة وأكمل درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا.

 

خلال هذه الفترة، شكل اهتمامه وموهبته بالاقتصاد أساس نجاحه في حياته المهنية.


بدأ كاراهان العمل كخبير اقتصادي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في عام 2012، شغل منصب رئيس دراسات سوق العمل والمنتجات ومستشار السياسة النقدية في هذه المؤسسة حتى عام 2022. كما عمل أيضًا محاضرًا غير متفرغ في جامعة كولومبيا وجامعة نيويورك.


كاراهان، الذي انضم إلى أمازون في عام 2022، سرعان ما صنع لنفسه اسمًا كخبير اقتصادي كبير. وفي نوفمبر 2022، حصل على منصب مهم من خلال تعيينه كبير الاقتصاديين في أمازون.- ا ف ب

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