السبت 13 نيسان 2024
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أكثر من 80 ألف زائر دخلوا العقبة خلال عطلة العيد

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مدينة العقبة

شهدت مدينة العقبة خلال أيام العيد حركة سياحية وتجارية نشطة، بلغت نسبة حجوزات فنادق الخمسة نجوم فيها 92 بالمئة.


وبحسب نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض السياحة والاستثمار المهندس حمزة الحاج حسن، فقد دخل المدينة عبر معابرها البرية والبحرية والجوية أكثر من 80 ألف زائر، بما في ذلك معبر الدرة الحدودي الذي يربط العقبة بحقل السعودية وقد دخله 11 ألف زائر.

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وبين الحاج حسن أن الحركة السياحية تركزت خلال عطلة العيد على المنشآت السياحية والمطاعم ومرافق العقبة، لا سيما ساحة الثورة العربية الكبرى، التي جرى إعداد برنامج خاص لها من فعاليات وأنشطة ترفيهية ومعارض يدوية ومشغولات مختلفة لإطالة مدة تواجد الزائرين.


وأعدت سلطة العقبة خطة محكمة شملت جميع أرجاء المدينة من أجل استقبال الأعداد من المواطنين وتقديم الخدمة لهم المناسبة، وتم رفع وتيرة التنسيق والتنظيم مع الأجهزة المعنية كافة في المحافظة لقضاء عطلة آمنة وممتعة.


وأشار الحاج حسن إلى أن العقبة لم تسجل حوادث تستوجب الذكر خلال يومي عطلة عيد، على الرغم من ازدحام مناطق العقبة كافة ووجود أزمة مرورية في الشوارع الحيوية.

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