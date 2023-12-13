حريق أثناء تفريغ باخرة تحمل الكبريت في العقبة

أحمد الرواشدة

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سيطرت كوادر السلامة العامة في شركة الموانئ الصناعية وبمساندة فريق السلامة العامة في المجمع الصناعي على حريق أثناء تفريغ باخرة تحمل مادة الكبريت ظهر اليوم الأربعاء.وفي التفاصيل، فإنه خلال رسو باخرة تحمل مادة الكبريت، تعود إلى الشركة الأردنية الهندية للأسمدة (JIFCO) على رصيف شركة الموانئ الصناعية، حدث احتكاك أثناء عملية تفريغ الكبريت داخل جهاز التفريغ المؤدي للأقشطة الكهربائية التي تنقل الكبريت إلى المستودعات المخصصة لذلك، ما أدى إلى اشتعال حريق بسيط داخل الجهاز، حيث تمت السيطرة عليه فوراً وإخماده بواسطة إطفائيتين تابعتين لشركة الموانئ الصناعية والمجمع الصناعي.ووصلت كوادر الدفاع المدني للموقع، حيث أشرفوا على واقع الحال والتأكد من عمليات السيطرة والإخماد التام للحريق، علما أنه لم تقع أي أضرار مادية أو بشرية، حيث يتم إجراء عمليات التفتيش والصيانة اللازمة للجهاز، وفور الانتهاء سيتم البدء باستكمال عمليات التفريغ اعتيادياً.بدورها، تابعت كوادر البيئة في سلطة منطقة العقبة كافة الإجراءات المتخذة والأسباب المؤدية للحادث والآثار البيئية المترتبة عليه.