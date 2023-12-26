إنترنت مجاني لطلبة اليرموك داخل الحرم الجامعي

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أنجزت جامعة اليرموك من خلال مركز الحاسب والمعلومات، اتفاقها مع الشركة الأردنية لخدمات نقل البيانات (أورانج)، بحيث تتولى الجامعة إدارة الشبكة اللاسلكية على امتداد الحرم الجامعي من حيث توفير الخدمة وإدارتها.يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على توفير بنية تكنولوجية مميزة لخدمة الطلبة والعملية التعليمية.وقال مدير مركز الحاسب والمعلومات الدكتور محمد الزامل، إنه وفي ضوء ذلك، تقرر إتاحة خدمة الاتصال اللاسلكي للإنترنت لجميع طلبة الجامعة، وبشكل مجاني من خلال عنوان الشبكة (YU-Orange-WiFi)، دون الحاجة إلى إدخال كلمة سر.وأضاف الزامل أنه ستتم إتاحة الشبكة "تجريبيا" اعتبارا من اليوم الثلاثاء، لدراسة مناطق تغطية الشبكة وسرعة نقل البيانات المناسبة، مبينا أن كوادر المركز ستقوم بإجراء التحديثات اللازمة ليتم إتاحة الشبكة بطاقتها الكاملة مع بداية الفصل الدراسي الثاني المقبل.وأشار إلى أن شبكة الإنترنت اللاسلكي توفر تغطية خارجية وداخلية لمعظم مباني الجامعة من خلال نقاط الاتصال التي تسمح بمشاركة خط الخدمة لأعداد كبيرة من المستخدمين.وأكد الزامل أن هذا التوجه الجديد فيما يخص إتاحة شبكة الإنترنت اللاسلكي وبشكل مجاني لطلبة الجامعة، يأتي في سياق خطة الجامعة الاستراتيجية في تحقيق الريـادة والتميـز فـي مجالات التعليـم والبحـث العلمـي والجودة الأكاديمية، من خلال تقديم وتوفير خدمات إلكترونية وتطبيقات وحلول برمجية متميزة وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً في مجال تقنيات المعلومات.