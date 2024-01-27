الأحد 28 كانون الثاني 2024
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بلدية إربد تتعامل مع 60 شكوى خلال المنخفض الجوي

بلدية إربد تتعامل مع 60 شكوى خلال المنخفض الجوي
بلدية إربد تتعامل مع 60 شكوى خلال المنخفض الجوي

إربد- تعاملت فرق الطوارئ في بلدية إربد الكبرى منذ بدء المنخفض الجوي الحالي وحتى مساء اليوم السبت مع 60 شكوى تلقتها غرف الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة.

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وقال مدير الطوارئ في البلدية المهندس منيف خريس إن جميع الشكاوى التي تم التعامل معها لم تشكل أي خطورة على حياة المواطنين أو الممتلكات، وتمثّل معظمها بارتفاع منسوب المياه في بعض الطرق، وارتفاعه في ساحات ترابية، إضافة إلى انسداد بعض المناهل الخاصة بتصريف مياه الأمطار بسبب تجمع النفايات والأنقاض فيها.

وأضاف خريس أن بلدية إربد اضطرت كذلك للتعامل مع فيضان المياه في عدد من الحفريات التابعة للشركات الخدمية المختلفة التي تعمل في شوارع المدينة، إضافة لسحب المياه من إحدى التساوي ومواقف مركبات في عمارتين داهمتهما مياه الأمطار.

وأكد أن فرق الطوارئ على أتم الاستعداد للتعامل مع جميع الشكاوى التي تكون ضمن اختصاصها، مبيناً أن العمل يكون على مدار 24 ساعة حتى انتهاء المنخفض الجوي الحالي.

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