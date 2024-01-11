بلدية إربد تفتتح 4 مراكز إيواء

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أعلنت بلدية إربد الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الظروف الجوية السائدة من أجل تلقي شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال الأيام المقبلة.وقال مدير الطوارئ في البلدية المهندس منيف خريس إنه تم تخصيص قرابة 60 آلية مجهزة بالكامل وأكثر من 35 ماتور شفط للتعامل مع حالات ارتفاع منسوب المياه ومداهمتها لممتلكات المواطنين- لا قدر الله-.وأضاف خريس أن البلدية كلفت موظفين مختصين من أصحاب الخبرة والدراية بالعمل ضمن فرق الطوارئ، وتم تحديد دوامهم على مدار الساعة ولمناوبات مختلفة، كما قامت البلدية بتجهيز وفتح أربعة مراكز إيواء تضم قرابة 20 سريراً لأي حالة طارئة قد تواجه أي مواطن تنقطع به السبل.وتابع أن غرفة الشكاوى تعمل على مدار 24 ساعة، ويتواجد بكل مناوبة ضابطين للارتباط يتلقيان الشكاوى ويوثقانها ويعملان على التنسيق مع مختلف المؤسسات الخدمية الأخرى.وأكد خريس أن البلدية وطيلة المنخفضات الماضية لم تتعامل مع أي ملاحظة تشكل خطراً على حياة المواطنين، وأبدت جاهزيةً عالية في حل جميع الملاحظات بشكل فوري، مشيرا إلى أهمية تعاون المواطنين من حيث عدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي والتأكد من صلاحية غطاسات المياه للقاطنين في طوابق التسوية، وعدم شبك مياه المجاري على شبكات تصريف مياه الأمطار.ولفت إلى أن البلدية مستمرة بتقديم خدمات الطوارئ لبلدية بني عبيد المستحدثة وأن جميع فرقها ستعمل في جميع مناطق البلدية الجديدة خلال المنخفض الجوي.