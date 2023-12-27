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إربد
الأربعاء 27 كانون الأول 2023
3:27 م
مقتل عشرينية طعنا بالرقبة في الغور الشمالي
مسرح جريمة - (تعبيرية)
علا عبد اللطيف
تُحقق مديرية شرطة غرب إربد بوفاة عشرينية تعرضت للطعن في الرقبة، بمنطقة وقاص في لواء الغور الشمالي، بحسب ما أفاد "الغد" مصدر أمني.
وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة والوقوف على الأسباب.
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اربد
الغور الشمالي
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