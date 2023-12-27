الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مقتل عشرينية طعنا بالرقبة في الغور الشمالي

مسرح جريمة - (تعبيرية)
مسرح جريمة - (تعبيرية)
تُحقق مديرية شرطة غرب إربد بوفاة عشرينية تعرضت للطعن في الرقبة، بمنطقة وقاص في لواء الغور الشمالي، بحسب ما أفاد "الغد" مصدر أمني.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة والوقوف على الأسباب.اضافة اعلان
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