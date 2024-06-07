 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجرشيون يحتفلون باليوبيل الفضي

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جانب من الاحتفال

جرش- شارك مئات الجرشيين مساء اليوم في احتفال المحافظة باليوبيل الفضي والذي اقيم في ميدان الخيل داخل المدينة الأثرية وقد شمات الاحتفالات معارض للحرف اليدوية والأشغال التراثية وعرض للفرق الشعبية وفعاليات تهتم وتناسب جميع أفراد الأسرة.

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وحضر الحفل محافظ جرش الدكتور فراس الفاعوري والذي عبر عن اعتزازه وأبناء المحافظة بالقيادة الهاشمية والإنجازات للتي تحققت في هذه الفترة والتي تدل على حكمة القيادة الهاشمية وتلمسها احتياجات المواطنين على أرض الواقع.
واثنى الفاعورعلي مشاركة كافة الفعاليات الجرشية بهذا الاحتفال الذي سيقام على مدار يومين ويعرض فيه كافة الأعمال والأشغال التي تتميز بها للمحافظة.


بدوره قال رئيس بلدية جرش الكبري احمد العتوم أن للاردن دائما في مصافي الدول المتقدمة بسعي وجهود وعمل دؤوب من القيادة الهاشمية التي تحرص على تحقيق التقدم بمختلف المجالات وعلى أوسع نطاق.
وأكد ان مشاركة واسعة من الجرشيين تعزز القيم الوطنية َ تدعمها في مسيرتها.

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