الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة 10 جنود إسرائيليين في قصف المقاومة لمعبر كرم أبو سالم

اصابة جنود إسرائيليين
(أرشيفية)

تكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر في هجوم وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بالخطير، بعد ظهر اليوم الأحد، حيث قصفت المقاومة الفلسطينية حشودا لقواته في موقع كرم أبو سالم ومحيطه في غلاف غزة الجنوبي.

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وقال الإعلام الإسرائيلي إن الحدث في كرم أبو سالم "خطير" و"غير عادي"، وأضافت أن هناك حظر نشر على المعلومات المتعلقة بمكان سقوط القذائف وخسائر الجيش الإسرائيلي.

 

وأفادت بعض الصحف والمواقع الإسرائيلية بإصابة ما يصل إلى 10 جنود إسرائيليين، بعضهم في حالة خطيرة.


وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي استدعى مروحيات إلى موقع كرم أبو سالم لإجلاء المصابين.


بدورها، قالت صحيفة إسرائيل اليوم إن ما جرى في كرم أبو سالم "حادث غير عادي" إثر إطلاق حماس وابلا من الصواريخ، ما أدى إلى سقوط ضحايا، وفق تعبيرها.

 


من جانبها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها قصفت حشودا لقوات الاحتلال في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بصواريخ رجوم من عيار 114 مليمترا.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية من مكان قريب من معبر رفح باتجاه كرم أبو سالم.

وأضاف الجيش أن معبر كرم أبو سالم أصبح مغلقا أمام مرور الشاحنات.
وذكر الإعلام العبري أن سلاح الجو شن غارات على مناطق في رفح جنوبي قطاع غزة ردا على قصف موقع كرم أبو سالم.


في الوقت نفسه، أعلن المجلس الإقليمي لمستوطنات أشكول المتاخمة لقطاع غزة سقوط مصابين جراء انفجار صواريخ قرب منشأة عسكرية إسرائيلية.

 

وأعلن جيش الاحتلال، الأحد، إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بذريعة إطلاق رشقة صاروخية على المنطقة، أسفرت عن إصابة 10 إسرائيليين.

وقال في بيان عبر منصة "إكس": "رصدنا إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية من مكان قريب من معبر رفح تجاه منطقة كرم أبو سالم".

وأضاف أنه "تم إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام مرور شاحنات المساعدات إلى غزة".

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