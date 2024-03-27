استشهاد 7 لبنانيين بغارة إسرائيلية على مركز صحي (فيديو وصور)

استشهد 7 أشخاص وجرح آخرون في غارة جوية نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء على بلدة الهبارية جنوبي لبنان.
وقال مصدر امني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت ، إن الضحايا هم من المسعفين ، حيث استشهدوا اثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهباري.
بدوره، أعلن "حزب الله" في بيان أن الغارة الإسرائيلية استهدفت "مركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهبارية في الجنوب والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين اللبنانيين".
وأدان "العدوان الآثم والجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المرضى والطاقم الطبي في مركز الجمعية"، مؤكدا "بشكل قاطع وحتمي أن هذا العدوان لن يمر دون رد وعقاب".
صور تظهر آثار المجزرة الإسرائيلية التي استهدفت مركز جهاز الطوارىء والإغاثة في الهبارية، والتي أدت إلى إستشهاد 7 من عناصر المركز.#الهبارية#مجزرة_الهبارية pic.twitter.com/0b6rhNiKbq— Ali Nouraldeen (@alinouraldean) March 27, 2024
بالفيديو: مشاهد تُظهر حجم الدمار في الهبارية pic.twitter.com/DMCUynCuCj— Voice of Lebanon 100.3 100.5 (@sawtlebnan) March 27, 2024