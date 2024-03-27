الأربعاء 27 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد 7 لبنانيين بغارة إسرائيلية على مركز صحي (فيديو وصور)

الدمار الناجم عن الغارة الإسرائيلية على بلدة الهبارية- جنوب لبنان.
الدمار الناجم عن الغارة الإسرائيلية على بلدة الهبارية- جنوب لبنان.

استشهد  7 أشخاص وجرح آخرون في غارة جوية نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء على بلدة الهبارية جنوبي لبنان.
وقال مصدر امني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت ، إن الضحايا هم من المسعفين ، حيث استشهدوا اثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمركز الجمعية الطبية الإسلامية في بلدة الهباري.

اضافة اعلان

 

بدوره، أعلن "حزب الله" في بيان أن الغارة الإسرائيلية استهدفت "مركز الجمعية الطبية ‌‏الإسلامية في بلدة الهبارية في الجنوب والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من ‏المدنيين اللبنانيين".

وأدان "العدوان الآثم والجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات ‏الاحتلال الصهيوني بحق المرضى والطاقم الطبي في مركز الجمعية"، مؤكدا "بشكل قاطع وحتمي أن هذا ‏العدوان لن يمر دون رد وعقاب".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

بسبب الأوضاع في الشمال.. الاحتلال يلغي الاحتفال بذكرى وفاة النبي موسى

14 آذار 2024
صواريخ حزب الله

70 صاروخا من لبنان تستهدف هضبة الجولان

12 آذار 2024
طائرة مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الناقورة جنوبي لبنان

إسرائيل تغتال 3 من مقاتلي حزب الله (صور)

02 آذار 2024
اقرأ أيضا
مجلس الحرب الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث رد حماس مساء اليوم

منذ1 ساعة
صورة لحظة اختطاف الحوثييين سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

مسؤول أميركي: هجمات الحوثيين تباطأت

منذ3 ساعة
وتيرة المظاهرات تتصاعد بين عائلات الأسرى الإسرائيليين

لقاء مرتقب بين نتنياهو وعائلات الأسرى

منذ3 ساعة
بن غفير: تقليص العمليات في غزة يعكس فشل مجلس الحرب

بن غفير ينتقد بايدن.. وهذا ما قاله

منذ3 ساعة
589802

متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية سيترك منصبه بسبب تغريدة

منذ5 ساعة
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة

26 آذار 2024
افكار و مواقف

قرار مجلس الأمن بوقف الحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كلام عن 5 اتجاهات في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

على أجندة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

أحمد عوض |اليوم

التصدي لمهمة "التشريع" ليس كما يجب!

د.خليف الخوالدة |اليوم

تحول جذري أم تكتيك مرحلي؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات | منذ16 ساعة
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات | منذ17 ساعة
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
جاريد كوشنر، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط - (أرشيفية)

‏جاريد كوشنر يذهب للتسوق في غزة‏

ترجمات |25 آذار 2024
مشهد من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في غزة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

لم أعد أؤيد الحرب في غزة‏

ترجمات |24 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
التبذير

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش
 
 