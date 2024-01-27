الاحتلال: الأونروا لن تكون جزءا من اليوم التالي للحرب

اضافة اعلان

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بقرار الولايات المتحدة وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقال إن الوكالة لن تكون جزءا من اليوم التالي للحرب.وكانت الخارجية الأميركية أعلنت، أمس الجمعة، أن واشنطن "ستعلق مؤقتا" التمويل الجديد للأونروا على خلفية اتهام الحكومة الإسرائيلية بعض موظفي الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم "طوفان الأقصى". (الجزيرة نت)