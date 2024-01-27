الأحد 28 كانون الثاني 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
دولي
السبت 27 كانون الثاني 2024
12:42 م
الاحتلال: الأونروا لن تكون جزءا من اليوم التالي للحرب
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين - (أرشيفية)
رحب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بقرار الولايات المتحدة وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقال إن الوكالة لن تكون جزءا من اليوم التالي للحرب.
اضافة اعلان
وكانت الخارجية الأميركية أعلنت، أمس الجمعة، أن واشنطن "ستعلق مؤقتا" التمويل الجديد للأونروا على خلفية اتهام الحكومة الإسرائيلية بعض موظفي الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم "طوفان الأقصى". (الجزيرة نت)
الاحتلال
الأونروا
ايلي كوهين
Copy
ذات صلة
إطلاق صفارات الإنذار في إيلات بعد سماع دوي انفجار
18 كانون الثاني 2024
غضب بين جنود إسرائيليين على خلفية قرار جديد
18 كانون الثاني 2024
حزب الله يعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين
02 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
صحيفة: حماس أعادت سيطرتها المدنية في مناطق شمال غزة
منذ1 ساعة
وول ستريت جورنال: نحو 80% من أنفاق حماس ما تزال سليمة
منذ2 ساعة
تقارير: دولة عربية حذرت حزب الله من أن إسرائيل ستشن عملية كبيرة في لبنان
منذ3 ساعة
الأمم المتحدة: تعليق تمويل الأونروا يعني المشاركة في "الإبادة" بغزة
منذ3 ساعة
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تركيا
منذ22 ساعة
محكمة تبحث دعوى تتهم بايدن وبلينكن وأوستن بـ"التواطؤ" في الإبادة بغزة
27 كانون الثاني 2024
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
"الصناعة والتجارة" تطرح عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن قمح
الاقتصاد المحلي
|
منذ 2 دقيقة
منظمات نسوية أردنية تطالب بوقف فوري لجرائم الإبادة في غزة
أخبار محلية
|
منذ 28 دقيقة
الصناعة والتجارة: السماح بتجديد بطاقة المستورد قبل 10 أيام من انتهاء صلاحيتها
الاقتصاد المحلي
|
منذ 31 دقيقة
الأعلى للسكان: تراجع زواج اليافعات في الأردن
آخر الأخبار
|
منذ 46 دقيقة
حيلة بسيطة لتجنب المخاطر الصحية الناجمة عن الجلوس لفترات طويلة
صحة وأسرة
|
منذ1 ساعة
مواد غذائية تحسن عمل الغدة الدرقية
صحة وأسرة
|
منذ1 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
افكار و مواقف
ثمن الحرب لن يدفعه الفلسطينيون فقط
ماهر أبو طير
|
اليوم
قرار لاهاي: انتصار تاريخي لفلسطين
علاء الدين أبو زينة
|
اليوم
خطوات متسارعة
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
أقل مما يجب وأكثر من التوقع
د.نهلا عبدالقادر المومني
|
اليوم
هل تلمع نجوم الفنادق في 2024؟
نضال المجالي
|
اليوم
ترجمات
كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي للقطاع؟
ترجمات
|
منذ15 ساعة
الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن
ترجمات
|
منذ15 ساعة
غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية
ترجمات
|
26 كانون الثاني 2024
مشروع آلون الأبدي
ترجمات
|
26 كانون الثاني 2024
مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (3-3)
ترجمات
|
24 كانون الثاني 2024
نتنياهو يرتكب خطأ فادحا برفضه حل الدولتين
ترجمات
|
24 كانون الثاني 2024