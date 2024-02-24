السبت 24 شباط 2024
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الاحتلال يُعدم 100 ألف شتلة في غزة (صور)

الاحتلال يُعدم 100 ألف شتلة في غزة
بلدية غزة: جيش الاحتلال دمر مشتل البلدية في شمال شرق المدينة وأعدم نحو 100 ألف شتلة

أفادت بلدية غزة، بأن الجيش الإسرائيلي دمر مشتل البلدية في شمال شرق المدينة وأعدم نحو 100 ألف شتلة موزعة على نحو 700 صنف من مختلف أنواع الأشتال والنباتات.

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وتبلغ مساحة المشتل نحو 13 دونما وتستخدمه البلدية في تشجير الشوارع والحدائق والمؤسسات وتحسين البيئة في مدينة غزة.


وقالت البلدية في صفحتها على منصة "إكس": "بلغ عدد الأشجار التي جرفها الجيش الإسرائيلي منذ بدء العدوان نحو 55 ألف شجرة في الحدائق وجزر الشوارع والأرصفة ومزارع المواطنين".

 

وطالبت مختلف المنظمات الدولية المعنية بالبيئة بـ"إدانة جرائم الاحتلال بحق البيئة والإسراع في المساعدة في إعادة ما دمره الاحتلال من مرافق بيئية وإنقاذ الأوضاع والحد من انتشار الأمراض والأوبئة الناجم عن تدمير البيئة في القطاع".

ودخلت الحرب في غزة، اليوم السبت، يومها الـ141 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.

 


وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في آخر حصيلة لها أمس الجمعة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29514 شهيدا و69616 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

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