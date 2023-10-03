الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
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الرئيس المكسيكي: الإنفاق الأميركي على أوكرانيا "غير معقول"

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الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (إ.ب.أ)
انتقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس الاثنين الإنفاق العسكري الأميركي على أوكرانيا، ووصفه بأنه «غير معقول» في تصعيد لانتقاداته للمجهود الحربي، وحث واشنطن على تخصيص مزيد من الموارد لمساعدة دول أميركا اللاتينية.اضافة اعلان
ووفق «رويترز»، لطالما دعا لوبيز أوبرادور الولايات المتحدة إلى تخصيص أموال أكبر لمساعدة التنمية الاقتصادية في أميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي لتقليص ضغوط الهجرة.
وفي مؤتمره الصحافي اليومي الاعتيادي، انتقد لوبيز أوبرادور الكونغرس الأميركي لعدم توفير أموال للمنطقة، قبل أن يشير إلى الجدل الذي دار الأسبوع الماضي حول مشروع قانون مؤقت يحرم أوكرانيا من مساعدات أخرى.
وقال: «كنت أنظر فحسب في كيف أنهم لا يجيزون الآن مساعدات للحرب في أوكرانيا... لكن كم خصصوا لحرب أوكرانيا؟ 30 إلى 50 مليار دولار وهذا أكثر شيء غير معقول قد يجده المرء... إنه أمر مدمر».
وسعى لوبيز أوبرادور، وهو ينتمي لليسار، إلى إبقاء المكسيك على الحياد في الحرب، وانتقد المساعدات العسكرية الغربية لكييف. كما اقترح إجراء محادثات سلام لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني.
وقبل أسبوعين، دافع الرئيس عن وجود وحدة عسكرية روسية في عرض عسكري بمناسبة عيد استقلال المكسيك في أعقاب انتقادات حادة بأن بلاده وفرت ساحة للقوات التي غزت أوكرانيا، في حين أن حكومته دعمت بعض قرارات الأمم المتحدة الرئيسية التي تنتقد دور روسيا في الصراع.-(وكالات)
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