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السبت 13 كانون الثاني 2024
12:23 ص
بايدن: ضرباتنا على الحوثيين تتوافق مع القانون الدولي
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "جماعة الحوثيين اليمنية تنظيم إرهابي وسنرد عليها مجددا إذا استمرت في نفس السلوك".
وأضاف بايدن، في رسالة للكونغرس، أن الضربات الأميركية البريطانية تتوافق مع القانون الدولي، واستهدفت منشآت في اليمن تسهل هجمات الحوثيين ضد السفن بالبحر الأحمر.
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بايدن
الحوثيين
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