بايدن: ضرباتنا على الحوثيين تتوافق مع القانون الدولي

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "جماعة الحوثيين اليمنية تنظيم إرهابي وسنرد عليها مجددا إذا استمرت في نفس السلوك".وأضاف بايدن، في رسالة للكونغرس، أن الضربات الأميركية البريطانية تتوافق مع القانون الدولي، واستهدفت منشآت في اليمن تسهل هجمات الحوثيين ضد السفن بالبحر الأحمر.