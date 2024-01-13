السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن: ضرباتنا على الحوثيين تتوافق مع القانون الدولي

الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "جماعة الحوثيين اليمنية تنظيم إرهابي وسنرد عليها مجددا إذا استمرت في نفس السلوك".

وأضاف بايدن، في رسالة للكونغرس، أن الضربات الأميركية البريطانية تتوافق مع القانون الدولي، واستهدفت منشآت في اليمن تسهل هجمات الحوثيين ضد السفن بالبحر الأحمر.اضافة اعلان
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