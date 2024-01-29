زاخاروفا تنصح بايدن بتشكيل ائتلاف دولي من أجل "تحرير" تكساس

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الوقت قد حان لكي يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بتشكيل تحالف دولي "لتحرير" سكان تكساس باسم الديمقراطية.

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وأضافت زاخاروفا، عبر قناتها على تطبيق تيلغرام: "لقد حان الوقت للرئيس الأمريكي، وفقا لأفضل تقاليد سلفه أوباما، أن يعلن Texas must go، ويقوم بتجميع تحالف دولي لتحرير سكانها باسم الديمقراطية".



في وقت سابق، قال نائب حاكم ولاية تكساس دان باتريك، إن سلطات الولاية تعتزم وضع أسلاك شائكة على طول حدود الولاية بالكامل. وشدد على أن سلطات الولاية ستعيد نصب هذا السياج، إذا قامت السلطات الفيدرالية بتقطيع الأسلاك الشائكة.



وأشار إلى أنه قبل بضعة أشهر، كان حوالي 3000 مهاجر يعبرون حدود تكساس يوميا. لكن الآن، بعد أن أقامت سلطات الدولاية الحواجز، تحول هذا الرقم، إلى صفر. وأكد باتريك، خلال ذلك أن سلطات الولاية لا تريد المواجهة.



يوم الجمعة الماضي، قال حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، إنه مستعد لصراع محتمل مع السلطات الفيدرالية الأمريكية بشأن تفكيك الحواجز المقامة على طول الحدود مع المكسيك لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين.



وفي مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون، أضاف أبوت أن الولاية تعتزم "مواصلة توسيع نطاق الحواجز التي يتم بناؤها". -روسيا اليوم

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