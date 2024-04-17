الأربعاء 17 نيسان 2024
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"طيران الإمارات" تعلق إجراءات سفر المغادرين من دبي

طائرة تهبط وسط السيول في مطار دبي
طائرة تهبط وسط السيول في مطار دبي

أعلنت شركة "طيران الإمارات" تعليق إجراءات السفر للمغادرين من مطار دبي الدولي اعتبارا من الساعة 8:00 صباحا يوم 17 أبريل حتى منتصف الليل بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وكتبت الشركة على حسابها في منصة "إكس" اليوم الأربعاء، إنه "يمكن للعملاء المتأثرين الاتصال بوكيل الحجز الخاص بهم أو زيارة موقع الناقلة (الشركة) لإعادة الحجز".


وتابعت في بيان: "ستستمر إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي والذين يمرون بالفعل برحلات الترانزيت، ويمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول، وننصحهم بالتحقق من أحدث جداول الرحلات".


وأضافت: "نعتذر بشدة عن الإزعاج الذي سببناه، تعمل طيران الإمارات جاهدة لاستعادة عملياتنا المجدولة، وستقدم فرقنا كل الدعم الممكن للعملاء المتأثرين".

 

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن شركة "فلاي دبي" للطيران قالت أمس الثلاثاء، إنها علقت مؤقتا جميع الرحلات المغادرة من دبي حتى العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتوقيت دبي لسوء الأحوال الجوية.


ونقل عن متحدث باسم "فلاي دبي" قوله إن "الشركة لن تقبل خلال تلك الفترة مسافرين دبي ليست وجهتهم النهاية".


وأعلن مطار دبي الدولي مساء الثلاثاء تحويل رحلاته القادمة مؤقتا لحين تحسن الأحوال الجوية، مع إبقاء رحلات المغادرة كما هي.


ويظهر الموقع الإلكتروني لمطار دبي، أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم، أن عشرات الرحلات الجوية في 16 أبريل تأخرت أو ألغيت، وأشار إلى أن الجهات المتضررة تشمل الهند وباكستان والسعودية والمملكة المتحدة.


وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الثلاثاء، هطولا استثنائيا للأمطار يعد الأول بكثافته منذ 75‎ سنة.


وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن هذه الهطولات هي الأكثف منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.-(وكالات)

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