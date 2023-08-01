الثلاثاء 01 آب 2023
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لا خطط لتغييرات كبيرة لقوانين حرية الرأي في السويد

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السويد
قالت السويد، الثلاثاء، إنها لا تعتزم إجراء تغييرات كبيرة على قوانين حرية الرأي، لكنها جددت القول إنها ستبحث إجراء تعديلات تسمح للشرطة بوقف حرق الكتب المقدسة في العلن إن كان لذلك تهديد واضح للأمن القومي.اضافة اعلان

وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، في مؤتمر صحفي "ندعم حرية الرأي السويدية"، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وشهدت السويد والدنمارك عدة وقائع لحرق مصاحف في الأسابيع القليلة الماضية، مما عكر صفو العلاقات مع عدد من الدول المسلمة.

وتم استدعاء مبعوثي الدنمارك والسويد في عدد من دول الشرق الأوسط.

والأسبوع الماضي، أمرت السويد 15 وكالة حكومية بتعزيز قدرة البلاد على منع "الإرهاب" في أعقاب الاحتجاجات.

جاء هذا الإعلان غداة إعلان الحكومة السويدية أنها مستهدفة بحملات تضليل إعلامي تسعى إلى استغلال الغضب الذي أثارته احتجاجات على صلة بـ"تدنيس المصحف"، حسب وكالة "فرانس برس".

والأحد، أعلنت الحكومة الدنماركية أنها ستدرس سبلا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها في بعض الظروف حرق نسخ من الكتب المقدسة، مشيرة إلى مخاوف أمنية بعد ردود عنيفة على تحركات في الدنمارك والسويد تخللها "تدنيس" لنسخ من المصحف.
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