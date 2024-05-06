مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، بأن مستوطنين متطرفين دخلوا بأكثر من مجموعة تزامنا مع الاحتفالات بأعياد رأس السنة العبرية باحات المسجد الأقصى وذلك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

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وأضافت انهم أدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط تشديد شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب الأقصى الخارجية المختلفة حيث حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، مشددة من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.-(بترا)