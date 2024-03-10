الأحد 10 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو زمع يعلن قائمة الأولمبي لبطولة غرب آسيا

WhatsApp Image 2024-03-10 at 20.16.21
قائمة الأولمبي لبطولة غرب آسيا
عمان- الغد- أعلن المنتخب الوطني تحت 23 عاما، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، قائمة ضمت 26 لاعبا للمشاركة في بطولة غرب آسيا والتي تقام خلال الفترة 20 حتى 26 آذار (مارس) في السعودية، ضمن التحضيرات للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. اضافة اعلان

وضمت القائمة: أحمد الجعيدي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، عمر صلاح، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة ومهند أبو طه.

ويلاقي المنتخب نظيره السعودي عند الحادية عشرة مساء الخميس 20 الشهر الحالي، في افتتاح مشواره بالبطولة، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب استعداداته للبطولة غدا الإثنين، على أن يدخل في معسكر تدريبي مغلق 13 منه، قبل السفر إلى السعودية 18 الحالي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
GIUwZ_kXIAEIM69

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتعادل مع مانشستر سيتي

منذ 44 دقيقة
258597

إبراهيم حسن: صلاح طلب عدم ضمه لمنتخب مصر.. ولن نجبره

منذ3 ساعة
توج لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، سلطان الضامن، السبت، بالميدالية البرونزية، وذلك في بطولة نيكولا بيتروف الدولية والمقامة في بلغاريا.

الضامن ينال برونزية نيكولا بطولة بيتروف الدولية للمصارعة

منذ22 ساعة
لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة - (من المصدر)

الكسبة يتأهل لربع النهائي والهنداوي يودع التصفيات العالمية للملاكمة

منذ24 ساعة
اللبنانية ليلي اسكندر لاعبة فريق الاتحاد في الموسم الماضي -(من المصدر)

رفع عدد "الأجنبيات" إلى ثلاث في دوري المحترفات

09 آذار 2024
الحسين عموتة وعبدالله ابو زمع خلال جرعة تدريبية سابقة للمنتخب الاول - ( من المصدر)

توجه لتنظيم لقاء ودي يجمع "النشامى" والأولمبي

09 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

التهدئة المستحيلة في فلسطين

ماهر أبو طير |اليوم

المرأة الفلسطينية.. حياة صعبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

هناك في غزة.. رمضان جاء باكرا

جهاد المنسي |اليوم

الحرب ومعركة عض الأصابع

نضال منصور |اليوم

غزة والسيناريوهات الأربعة

حسني عايش |اليوم

مؤشرات تقرير التنمية المحلية المستدامة

موسى الساكت |اليوم

رمضان هذا العام

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الإخوان.. ضياع كلمة السر

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات |منذ 51 دقيقة
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات |منذ 52 دقيقة
1709981007368410700

التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس‏

ترجمات | منذ24 ساعة
1709980604078376500

الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط

ترجمات | منذ24 ساعة
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات |08 آذار 2024
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رمضان

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة
 
 