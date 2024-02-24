السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إشبيلية يصدر بيان يتهم به ريال مدريد بالتأثير على الحكام

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من لقاء سابق جمع إشبيلية وريال مدريد

أصدر نادي إشبيلية بيانا رسميا، صباح السبت، أعلن خلاله تقديم شكوى ضد ريال مدريد إلى لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني، بعد الفيديو الذي بثه الفريق الأبيض ضد حكم مباراة الفريقين التي ستقام، الأحد، مما يؤثر على نزاهة المنافسة.

ومن المقرر أن يدير إسيدرو دياز اللقاء الذي يجمع الناديين في منافسات الدوري الإسباني، على أن يتولى بابلو غونزاليس فويرتيس مسؤولية تقنية الفيديو "فار".

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وخلال الأسبوع، وكما جرت العادة هذا الموسم، استهدفت قناة ريال مدريد الرسمية كلا الحكمين، مستذكرة اللقطات السابقة لهما والتي أثرت على فريق كارلو أنشيلوتي.

وقال إشبيلية في بيانه: قدم النادي شكوى إلى الاتحاد الإسباني من أجل تقييم ما إذا كان يمكن اعتبار هذا التصرف بمثابة انتهاك للوائح، ويرغب النادي في التأكيد على إدانته لهذه السلوكيات والحملات المنظمة التي تؤثر على صورة التحكيم الإسباني، مما يلحق أضرارا بكرة القدم الإسبانية ويثير الشك في نزاهة المنافسة.

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