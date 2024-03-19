"الأولمبي" يخوض اختباره الأول بـ"غرب آسيا" أمام السعودية اليوم

مهند جويلس

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عمان- يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما اليوم مشواره في بطولة غرب آسيا بنسختها الخامسة، عندما يلاقي نظيره السعودي عند الساعة الحادية عشرة مساء، لحساب الدور ربع النهائي، في المباراة التي ستقام على ستاد الفتح بمدينة الإحساء.وتقام اليوم أيضا 3 مباريات لحساب الدور ذاته، حيث يلتقي المنتخب الأسترالي نظيره العراقي عند الساعة الثامنة مساء، وبالتوقيت ذاته يواجه المنتخب الكوري الجنوبي نظيره التايلندي، فيما تقام عند الساعة الحادية عشرة مساء مواجهة مصر والإمارات.ويخوض المنتخب الوطني مباراته المقبلة يوم السبت المقبل، حيث سيواجه في حال فوزه على السعودية، الفائز من مباراة كوريا الجنوبية وتايلند، بمباراة المربع الذهبي للبطولة، فيما سيواجه الخاسر من المباراة ذاتها في حال تعرضه للخسارة من نظيره السعودي، بمباراة تحديد المراكز.وكان المنتخب الوطني، خسر من نظيره السعودي الأولمبي وديا بهدفين مقابل هدف، في آخر لقاء جمعهما بمدينة الدمام خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في مباراة كان المنتخب الوطني الطرف الأفضل فيها، وسجل هدفه الوحيد وقتها بكر كلبونة، فيما تعرض المنتخب لظلم تحكيمي تسبب في خسارته المواجهة الودية.ويعتبر المدير الفني للمنتخب الوطني أبو زمع محطة "غرب آسيا"، الفرصة المناسبة لتحضير المنتخب لنهائيات كأس آسيا المقرر انطلاقها منتصف شهر نسيان (أبريل) المقبل.وذكر أبو زمع خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي للمسابقة الإقليمية أمس، أن المنتخب استعد جيدا لهذه البطولة من أجل المنافسة عليها، واعتبارها أفضل تحضيرا للنهائيات القارية، مؤكدا أنها تضم عددا من المنتخبات المميزة والقادرة على الذهاب بعيدا في البطولة الآسيوية.ويتطلع المدرب برفقة الكوكبة المميزة من اللاعبين إلى مواصلة تقديم العروض الفنية الجيدة منذ تسلمه المهمة، إلى جانب محاولة التتويج بالبطولة، بعد أن نجح المنتخب الوطني في الظفر باللقب بنسختها الثانية في العام 2021، فيما فازت إيران بالنسخة الأولى العام 2015، وتوجت السعودية بالنسخة الثالثة في العام 2022، والعراق بالنسخة الرابعة العام الماضي.وتضم قائمة المنتخب الوطني للمباراة 23 لاعبا، وهم: أنطون عوض، مراد الفالوجي، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، عمر صلاح، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة ومهند أبو طه.وبدوره، ينظر المنتخب السعودي لهذه المواجهة ببالغ الأهمية كونها تقام على أرضه وبين جماهيره، إلى جانب نظرته للمباراة على أنها فرصة مناسبة لاختبار المدرب البرازيلي ماركوس سواريز عدد من اللاعبين الذين ينضمون للمرة الأولى، علما بأنه يشارك في منتخب تحت 21 عاما، وهو غير المشارك في النهائيات الآسيوية.وتضم قائمة المنتخب السعودي المشاركة في البطولة كلا من: أسامة المرمش، أحمد أبو راسين، مهند اليحيى، أحمد الجليدان، عبد العزيز الفرج، سويلم المنهالي، محمد برناوي، صالح برناوي، مبارك الراجح، سليمان هزازي، سالم النجدي، يونس الشنقيطي، فيصل الأسمري، عبد الله الزيد، عبد الكريم دارسي، عبد الله العنزي، مروان الصحفي، راكان الغامدي، صهيب الزيد، مصعب الجوير، يزيد جوشان، نواف السهلي ومشاري النمر.ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الأولى في النهائيات الآسيوية، إلى جانب منتخبات قطر، أستراليا وإندونيسيا، في البطولة التي يتواجد بها 16 فريقا تم توزيعهم على 4 مجموعات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لربع النهائي، فيما تضمن المنتخبات أصحاب المراكز الثلاث الأولى فرصة التواجد بدورة الألعاب الأولمبية في باريس صيف العام المقبل، فيما يخوض المنتخب صاحب المركز الرابع مباراة فاصلة مع منتخب غينيا رابع قارة أفريقيا.