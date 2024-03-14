الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأولمبي" يلتقي "النشامى" والحسين إربد ويقترب من "وديتين" في قطر

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من تدريبات المنتخب الأولمبي - (من المصدر)
عمان -  بدأ اتحاد كرة القدم مساعيه لترتيب مباراتين وديتين دوليتين للمنتخب الأولمبي تحت سن 23، قبيل منافسات بطولة كأس آسيا التي تنطلق في قطر اعتبارا من يوم 15 نيسان (إبريل) المقبل.اضافة اعلان
وتأتي هاتان المباراتان المتوقعتان في الدوحة، في ظل حاجة المنتخب الأولمبي لخوض منافسات قوية قبيل المشاركة في بطولة كاس آسيا القوية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
ووفق المعلومات الواردة من اتحاد الكرة، فإن هناك مشاورات لخوض مباراة ودية مع المنتخب الأولمبي الصيني في قطر، إلى جانب محاولة اجراء مباراة ودية ثانية مع منتخب أوزبكستان الأولمبي أو منتخب فيتنام الأولمبي.
المنتخب الأولمبي تحت سن 23، يسعى ايضا للمغادرة إلى قطر مبكرا، الأمر الذي يفرض عليه المغادرة منقوص العدد، بسبب ارتباط لاعب أو لاعبين بأنديتهم في مباريات دوري المحترفين، حيث يتوقع أن يغادر المنتخب إلى قطر يوم 5 الشهر المقبل، على أن يخوض مباراة ودية في اليوم التالي أو الذي يليه، حتى وإن لم تكتمل صفوفه، بانتظار اكتمال الترتيبات التي سيعلن عنها اتحاد الكرة فور الانتهاء منها بشكل رسمي.
وكان منتخب تحت سن 23، قد دخل في معسكر مغلق في أحد فنادق العاصة عمان، بقيادة المدير الفني عبدالله ابو زمع، ومشاركة اللاعبين أحمد الجعيدي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة، مهند أبو طه، باستثناء عمر صلاح الذي سيلتحق خلال الفترة المقبلة.
ويأتي المعسكر المغلق قبل مغادرة المنتخب إلى مدينة الإحساء السعودية يوم الأحد المقبل، للمشاركة في بطولة غرب آسيا، حيث يفتتخ مشواره في البطولة بمواجهة نظيره السعودي عند الحادية عشرة مساء الخميس 20 آذار، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وكانت قرعة النهائيات الآسيوية وضعت المنتخب في المجموعة الأولى، إلى جانب قطر المستضيف وأستراليا وإندونيسيا.
وتقام نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان(إبريل) ولغاية 3 أيار (مايو) المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.
مباراتان أمام "النشامى" والحسين إربد
اتفق المنتخب الأولمبي ايضا على خوض مباراتين وديتين في عمان، حيث يلتقي مع منتخب النشامى في تجريبي (المباراة  اقيمت مساء أمس أو تقام اليوم)، كما تم الاتفاق على مباراة ودية أخرى أمام فريق الحسين إربد تقام غدا أو بعد غد.
لمسات معنوية في أول إفطار جماعي للمنتخب
في خطوة معنوية لاقت الاطراء والإشادة، حرص المنتخب الأولمبي في أول إفطار جماعي له في الفندق أول من أمس، على توجيه الدعوة للاعبيه الثلاثة الغائبين عنه بسبب الإصابات وهم هايل ذيابات ومهند العرامشة وأمين الشناينة، للتواجد مع المنتخب في حفل الإفطار الرمضاني.
وجاءت هذه الخطوة للتأكيد على أن المنتخب يحرص على متابعة لاعبيه خلال مراحل علاجهم، على الرغم من احتجابهم عنه في المنافسات المقبلة في غرب آسيا وكأس آسيا.
ويأمل المنتخب الأولمبي على الاستفادة من بطولة غرب آسيا، والمباراتين الوديتين المتوقعتين، لتشكيل منتخب منافس في كأس آسيا وقادر على بلوغ الأولمبياد.
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