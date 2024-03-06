الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأولمبي".. تحد جديد أمام أندية المحترفين

لاعب الوحدات أنس العوضات يحتفظ بالكرة أمام لاعب الفيصلي عارف الحاج - (تصوير: أمجد الطويل)
لاعب الوحدات أنس العوضات يحتفظ بالكرة أمام لاعب الفيصلي عارف الحاج - (تصوير: أمجد الطويل)
عمان - وجهت أندية المحترفين رسالة واضحة لاتحاد الكرة عبر أحد أعضاء اللجنة التنفيذية، بصعوبة الموافقة على فترة توقف تسبق مشاركة المنتخب الأولمبي في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار (مايو) المقبلين.اضافة اعلان
وتطالب الأندية باستئناف منافسات دوري المحترفين بعد أيام من نهاية مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الباكستاني في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة والمقررة يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي، وعدم تمديد فترة التوقف إلى حين عودة المنتخب الأولمبي من المشاركة القارية، خصوصا في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الأندية منذ بداية الموسم، ورفض اتحاد كرة القدم طلب أندية المحترفين، بضرورة رفع قيمة الدعم المادي المقدم إلى مليون دينار بدلا من نصف مليون، وهو المبلغ الذي أعلن اتحاد الكرة عن تخصيصه لجميع الأندية البالغ عددها 12 ناديا.
إضافة إلى رد الاتحاد على كتاب الأندية الذي تضمن طلب رفع الدعم، أن بطولة كأس آسيا كانت ضمن فترة التوقف الدولية التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وضمن فترة التوقف المعتادة بين مرحلتي الذهاب والإياب، والأندية قامت فقط بمنح المنتخب عشرة أيام إعداد إضافة. 
وتشكل مشاركة المنتخب الأولمبي تحديا واضحا أمام اتحاد الكرة، حيث تقام خارج أيام الفيفا، إضافة إلى أن أندية الفيصلي والوحدات والحسين والرمثا وشباب الأردن تملك لاعبين مؤثرين ضمن صفوف المنتخب ولا تقبل باللعب من دونهم. 
وتشير المعلومات إلى أن الاتحاد يتوجه لإقامة الجولتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من دوري المحترفين، عقب نهاية مباراتي المنتخب مع المنتخب الباكستاني وخلال أيام شهر رمضان المبارك، وتشهد قمتين من العيار الثقيل الأولى تجمع القطبين الفيصلي والوحدات على ستاد عمان الدولي ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر، والوحدات والحسين إربد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر على الملعب نفسه. 
وستعطي المباراتين مؤشرات كبيرة نحو الصراع على اللقب بنسبة كبيرة، وتتخوف الأندية من الإجهاد والتعب الذي قد يؤثر على أداء اللاعبين بعد العودة من تجمع المنتخب، في ظل حرص دائرة المسابقات على إقامة مباريات الجولتين بوقت قصير وقبل سفر المنتخب الأولمبي إلى قطر. 
 ويتصدر فريق الحسين إربد ترتيب الدوري بعد نهاية منافسات الأسبوع الثالث عشر برصيد 37 نقطة، ويحتل الفيصلي المركز الثاني برصيد 30 نقطة، فيما الوحدات ثالثا برصيد 28 نقطة. 
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