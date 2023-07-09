"السباحة" و"الريشة" يواصلان التألق.. وبداية موفقة لمنتخب المبارزة

المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية - اتحاد الإعلام الرياضي

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الجزائر - تابع المنتخب الوطني للسباحة، حصد الميداليات في دورة الألعاب العربية “الجزائر 2023”، حيث أضاف ميدالية ذهبية جديدة وأخرى برونزية إلى رصيد الأردن في المنافسات التي أقيمت بمدينة وهران.وانتزع سباح المنتخب الوطني عمرو الور الميدالية الذهبية في سباق 200 متر صدر بزمن قدره (2:14:02) دقيقة ليحطم الرقم المسجل بالدورات العربية سابقا.وخطف المنتخب الوطني للسباحة والمكون من عمرو الور وزياد السلعوس وعدنان العبداللات وليث صباح برونزية سباق 4 في 200 حرة تتابع بزمن قدره (7:50:03) دقيقة.وتأهل السباحان عمرو الور وزياد السلعوس إلى نهائي سباق 50 متر صدر، فيما بلغ السباح عماد زبن نهائي سباق 100 متر حرة.ورفع منتخب السباحة رصيده من الميداليات إلى 10 ميداليات موزعة على 3 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات.وفي منافسات المصارعة، فاز لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، سلطان عيد، على اللاعب العراقي حسين علي بنتيجة 10-6 ضمن منافسات وزن تحت 82 كغم، ليضمن الفوز بميدالية.وفي منافسات الريشة الطائرة، ضمن الأردن ميدالية ذهبية وأخرى فضية بعد تأهل لاعبتا المنتخب الوطني مريم أبو عرة ومرح عمر إلى نهائي فردي السيدات بتغلبهما على السورية سناء محمود 2-1 والجزائرية طنينة معمري 2-1 على التوالي. وحصد لاعب المنتخب الوطني بهاء الشنيك الميدالية البرونزية في فردي الرجال. وتمكن ثنائي المنتخب الوطني بهاء الشنيك وعز الدين أبو عرة من الفوز ببرونزية زوجي الرجال.وودعت لاعبتا المنتخب الوطني مرح عمر ومريم أبو عرة منافسات الدور ربع النهائي لزوجي السيدات بخسارتهما أمام الجزائريتين ياسمين شباح وليندا مزري بنتيجة 0-2.المبارزة تبدأ الحصادعلى صعيد آخر، فازت لاعبة المنتخب الوطني للمبارزة دينا المنسي، على اللاعبة الإماراتية زينب الحوسني بنتيجة 15-12، في منافسات سلاح الايبيه، لتتأهل إلى نصف النهائي وتضمن الفوز بميدالية.وسارت لاعبة المنتخب الوطني للمبارزة، شهد الكلوب، على الدرب ذاته، بتفوقها على اللاعبة السعودية ندى عابد بنتيجة 15-12، في منافسات سلاح الايبيه أيضا، لتبلغ هي الأخرى نصف النهائي وتضمن الفوز بميدالية. من طرفه، تأهل لاعب المنتخب الوطني للمبارزة، قصي حبوب إلى الدور ربع النهائي من منافسات سلاح الفلوريه، بعد فوزه على اللاعب السعودي إبراهيم الحديب بنتيجة 15-7.ميداليات مضمونة للملاكمةمن ناحية ثانية، بلغت لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة حنان نصار نهائي وزن تحت 52 كغم، لتضمن الفوز بميدالية فضية على أقل تقدير، بتفوقها على اللاعبة الجزائرية سها ميلودي.وبلغ لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش ويوسف عشيش الدور نصف النهائي وضمن كل منهما الفوز بميدالية.وكان الملاكمان محمد أبو جاجة وحسين عشيش، قد تأهلا إلى الدور نصف النهائي في وقت سابق.وتجاوز زياد عشيش في الدور ربع النهائي لمنافسات وزن تحت 71 كغم التونسي حمزة غزواني، فيما تغلب يوسف عشيش على الجزائري هشام معوش في الدور ربع النهائي لوزن تحت 57 كغم.في المقابل، ودع اللاعب حذيفة المشاعلة منافسات الملاكمة من الدور ربع النهائي بخسارته أمام المغربي عماد عزوي لوزن تحت 54 كغم.خسارة جديدة لمنتخب اليدوواصل المنتخب الوطني لكرة اليد للرجال مسلسل خسائره بتعرضه للخسارة الثالثة أمام المنتخب القطري بنتيجة (39-21) في المباراة التي أقيمت في صالة قصر الرياضة “حمو بوتيليس” في مدينة وهران.ويشارك في منافسات كرة اليد بالدورة العربية 5 منتخبات هي: قطر والسعودية والعراق والجزائر إضافة إلى الأردن، حيث ستلعب هذه المنتخبات ضد بعضها البعض في الدور الأول وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي والذي سيلعب بنظام خروج المغلوب."رجال الطائرة" يتلقى أول خسارةوتعرض المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال لخسارته الأولى في دورة الألعاب العربية، والتي جاءت أمام نظيره القطري بنتيجة 0-3 بواقع (22-25، 18-25، 21-25) في المباراة التي أقيمت على صالة حرشة حسان في الجزائر العاصمة.وكان منتخب الطائرة للرجال قد تغلب على فلسطين في الجولة الأولى بنتيجة 3-0.ويشارك في منافسات الكرة الطائرة للرجال 5 منتخبات وهي الجزائر وقطر وفلسطين وليبيا إضافة إلى الأردن، حيث ستلعب هذه المنتخبات ضد بعضها البعض في الدور الأول بنظام الدوري من جولة واحدة وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى فيما بعد إلى الدور نصف النهائي والذي سيلعب بنظام خروج المغلوب.وفي نفس الصالة، فاز منتخب السيدات للكرة الطائرة على قطر بنتيجة 3-0 بواقع (25-6، 25-7، 25-17)، وخسر أمام نظيره الجزائري بنتيجة 0-3 بواقع (25-12، 25-8، 25-8).وكان منتخب السيدات قد خسر مباراته الأولى أمام تونس بنتيجة 0-3.وتقام منافسات الكرة الطائرة للسيدات بمشاركة 5 منتخبات هي: تونس والجزائر والإمارات وقطر إلى جانب الأردن.وتلعب المنتخبات الخمسة مع بعضها البعض من دور تمهيدي على أن تتأهل أول أربعة منتخبات إلى الدور نصف النهائي الذي سيقام بنظام خروج المغلوب.منافسات اليومويخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال مواجهة مع ليبيا عند الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت الأردن في ختام الدور التمهيدي.ويلعب المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات مع الإمارات عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم بتوقيت الأردن في ختام الدور التمهيدي.ويختتم المنتخب الوطني لكرة اليد مشواره في الدور التمهيدي مساء اليوم عندما يلاقي نظيره العراقي عند الساعة السابعة مساء.ويواجه المنتخب الوطني لكرة الطاولة للرجال اليوم نظيريه الجزائري عند الساعة الواحدة ظهرا والبحريني انطلاقا من الساعة السابعة والنصف مساء ضمن المجموعة الأولى، فيما يلعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة للسيدات مع سورية عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا ومع تونس انطلاقا من الساعة السادسة مساء.ويظهر اليوم أيضا لاعبو المنتخبات الوطنية في منافسات الملاكمة والمبارزة والريشة الطائرة والجمباز والمصارعة والسباحة وكرة الهدف.