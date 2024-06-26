 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الشباب" يتعادل مع العراق في افتتاح مشواره ببطولة غرب آسيا

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من مباراة منتخب الشباب مع العراق أمس -(من المصدر)
عمان –الغد– فقد منتخب الشباب لكرة القدم نقطتين مهمتين عقب تعادله بدون أهداف مع نظيره المنتخب العراقي، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس، على ملعب نادي عكاظ بمدينة الطائف السعودية، بافتتاح مباريات المجموعة الثانية من بطولة غرب آسيا للشباب. اضافة اعلان
ويواجه منتخب الشباب عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد الجمعة، نظيره المنتخب اللبناني، في ثاني جولات المجموعة، التي شهدت في ساعة متأخرة من ليلة أمس مواجهة المنتخب اللبناني مع نظيره منتخب ألبانيا "ضيف البطولة".
وحسب تعليمات البطولة، يتأهل إلى الدور نصف النهائي أبطال المجموعات الثلاث، إضافة إلى أفضل فريق يحصل على المركز الثاني
وتحظى البطولة التي تستمر منافساتها لغاية الخامس من شهر تموز (يوليو) المقبل، بمشاركة واسعة 
وقياسية تتمثل بـ12 منتخبا.
ودفع المدير الفني لمنتخب للشباب، الهولندي بيتر ماينديرسما،  بكل سلامة سلمان، محمد أبو السكر، عمر مرار، يوسف المقابلة، عودة الفاخوري، عز الدين أبو السعود، محمود ذيب، محمد طه، عبدالرحمن الخضور، صالح فريج، وإبراهيم صبرة.
ومالت الأفضلية في مجريات الشوط الأول لصالح منتخب الشباب الذي هدد مرمى حارس المنتخب العراقي وسام علي، بكرات وتسديدات عبر إبراهيم صبرة وعبد الرحمن الخضور، ورأسية عودة الفاخوري، لكن نتيجة الحصة الأولى جاءت سلبية.
واستمرت السيطرة الأردنية على مجريات الشوط الثاني، على الرغم من تحسن الأداء الفني للاعبي المنتخب العراقي، وتواصل مسلسل إهدار الفرص أمام مرمى العراق، بسبب الرعونة وضعف اللمسة الأخيرة، لينتهي اللقاء بالتعادل من دون أهداف.
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