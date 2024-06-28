جويحان يظفر بلقب سباق الحسين لمرتفع الرمان للمرة الثالثة

أيمن وجيه الخطيب

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عمان – فاز السائق الأردني المتألق شاكر جويحان أمس، بالمركز الأول في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان، للمرة الثالثة في مسيرته.وتوج سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين في الأردنية لرياضة السيارات، يوم أمس الجمعة، الفائزين بالمراكز الأولى للسباق الذي أقيم في محافظة جرش ‏‏بمنطقة الرمان وتكون من 3 جولات للمشاركين بمسار بلغ طوله 3 كم وبمشاركة 28 سائقا مثلوا الأردن وفلسطين ولبنان.وأنهى جويحان سباق هذا العام بزمن بلغ 1.48.55 دقيقة، متقدما على صاحب المركز الثاني، السائق اللبناني أليكس فغالي، الذي أنهى السباق بزمن بلغ 1.49.065 دقيقة. وجاء الأردني هشام أمير النجار ثالثاً بزمن بلغ 1.49.478 دقيقة.وشهد السباق منافسة قوية بين السائقين وسط حضور جماهيري كبير من محبي رياضة السيارات عموماً وسباق تل الرمان خصوصاً.أصحاب المراكز الأولىالمركز الأول: شاكر جويحان على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.48.558 دقيقة.المركز الثاني: أليكس فغالي (لبنان) على متن سيارة ميتسوبيشي لانسر ايفو 8، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.49.065 دقيقة.المركز الثالث: هشام أمير النجار على متن سيارة ميستوبيشي كولت بروتوتايب، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.49.478 دقيقة.المركز الرابع: مصطفى ‏عطاري ‏‏‏على متن سيارة ميتسوبيشي 8 بروتوتايب، ‏‏‏محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.53.370 دقيقة.المركز الخامس: محمد شاهين على متن سيارة سوبارو امبريزا محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 1.59.107 دقيقة.المركز السادس: إيهاب الشرفا على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو10، محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 2.01.075 دقيقتين.المركز السابع: عدي الداود على متن سيارة ميتسوبيشي ‏‏ايفو8، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 2.02.114 دقيقتين.المركز الثامن: سالم طعيمة على متن سيارة بي ام دبليو ايه 30، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 2.03.003 دقيقتين.المركز التاسع: فادي شاهين على متن سيارة بي ام دبليو ايه 30، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 2.03.203 دقيقتين.المركز العاشر: رامي جابر (فلسطين) على متن سيارة سوبارو امبريزا اس تي اي، محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 2.03.401 دقيقتين.أبطال الكؤوس والفئات‏- كأس الترتيب العام والدفع الرباعي‎:‎المركز الأول: شاكر جويحانالمركز الثاني: أليكس فغالي (لبنان)المركز الثالث: هشام أمير النجار‏- كأس الدفع الأمامي ‏المركز الأول : شادي الفقية (لبنان)المركز الثاني : يزن جمعةالمركز الثالث: أحمد جانخوت‏- كأس الدفع الخلفيالمركز الأول: سالم طعيمة‏المركز الثاني: فادي شاهينالمركز الثالث: طارق صرصور (فلسطين)كأس ‏‎ 2A‎‏: شاكر جويحان‏كأس الفئة الأولى: هشام أمير النجار‏كأس ‏‎2B‎‏: إيهاب الشرفا‏كأس ‏‎3A‎‏: فادي شاهين‏كأس ‏‎4B‎‏: طارق صرصور (فلسطين)كأس 5B: شادي الفقيه (لبنان)كأس ‏‎4A‎‏: يزن جمعةكأس 5A: سيف منصور‏كأس‎ 3B ‎: عاصم عارف‏كأس البئية: فريق السائق إيهاب الشرفا وتسلمه مدير الفريق أحمد البناكأس المبتدئين: يزن جمعة.