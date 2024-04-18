"المصارعة" يفوز بجائزة أفضل الاتحادات إنجازا وتطورا بآسيا

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قررت الهيئة العامة للاتحاد الآسيوي للمصارعة وبتنسب من المكتب التنفيذي لها، اليوم، منح الاتحاد الأردني للمصارعة، جائزة أفضل الاتحادات الأهلية إنجازا وتطورا عن القارة الآسيوية، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، الصربي نيناد لالوفيتش.ويأتي ذلك التكريم؛ خلال حضور رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة المهندس محمد العواملة وأمين السر الدكتور مظفر العبداللات لاجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي في جمهورية قيرغيستان، وذلك على هامش استضافتها لبطولة آسيا التأهيلية للمصارعة، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".وتوجه رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، الصربي نيناد لالوفيتش بالشكر الكبير إلى الاتحاد الأردني للمصارعة على جهوده الملموسة في تطوير اللعبة وزيادة رقعة إنتشارها محليا وعلى مستوى دول منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، مثمنا في الوقت ذاته النجاح التنظيمي الباهر في استضافة المملكة لبطولتي آسيا والعالم عن فئتي الناشئين والشباب وللجنسين خلال العام الماضي.من جانبه، أشاد الكزخي دولت ترليخانوف رئيس الاتحاد الآسيوي للمصارعة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصارعة، بالنهضة الكبيرة التي أحدثها الاتحاد الأردني للمصارعة على مستوى الرياضية، مؤكدا أن الأردن بات يشكل أنموذجا للنجاح ومثالا يحذى حذوه لاتحادات الدول كافة الباحثة عن تطوير رياضة المصارعة لديها.وبارك رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة المهندس محمد العواملة، حصول الأردن على هذه الجائزة، التي تعكس القدرات الفنية واللوجستية الكبيرة التي أظهرها الأردن في إدارة الفعاليات الرياضية الضخمة، وبما يحفز الاتحاد الأردني للمصارعة على مواصلة السير بخطواته الثابتة والمدروسة نحو تطبيق خططه المتعلقة بالتطوير واستدامة اللعبة.وأكد العواملة: "نمضي بخطوات ثابتة ضمن توجيهات سيدي سمو الأمير فيصل بن الحسين المعظم في تطوير جميع أركان رياضة المصارعة ورفع رايات الوطن عالية وخفاقة في سماء جميع المحافل"، مشددا على أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق دون الدعم المقدم من شركاء النجاح الحقيقيين، وفي مقدمتهم اللجنة الأولمبية الأردنية ومديرية الأمن العام وأمانة عمان الكبرى ووزارة الشباب ومدينة الحسين للشباب ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة السياحة ووزارة النقل ووزارة الاتصال الحكومي والجيش العربي والخدمات الطبية الملكية والتلفزيون الأردني والاتحاد الأردني للكرة الطائرة والاتحاد الأردني لكرة اليد ومختلف الاتحادات الرياضية الوطنية وممثلي وسائل الإعلام كافة، إلى جانب شركات القطاع الخاص، زين وفاين والوادي وجامعة الشرق الأوسط والبوتاس والفوسفات وجو غاز، والذين توحدوا من أجل تحقيق الهدف الأسمى والمتمثل في إظهار الوطن بأبهى صوره.واختتم حديثه بالقول: "يجسد زخم الاستضافات الدولية المرتقبة للأردن خلال العام، تبعات النجاحات المتحققة من الاستضافات السابقة، وبما يؤكد ثقة الاتحادات العربي والآسيوي والدولي بقدرة المملكة على تطوير اللعبة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك نظير السمعة الطيبة التي أصبحنا نحظى بها في تنظيم البطولات، والتي تدعمنا في تنفيذ برامجنا للمساهمة في زيادة نشر اللعبة وتوسيع قاعدة اللاعبين بين دول المنطقة".بدوره، قال نائب رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة والناطق الإعلامي المهندس عبدالله قطيشات: "هذه شهادة كبيرة من الاتحادين الآسيوي والدولي، وتقدير صادق لحجم الإنجازات الأخيرة المتحققة للاتحاد الأردني للمصارعة، والتي لم تتحقق لولا الدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الأولمبية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، والذي لعب دورا واضحا في تفعيل علاقاته القوية مع الاتحاد الدولي وتحويل سلسلة من الاستضافات القارية والدولية إلى أرض المملكة الأردنية الهاشمية".وتابع قطيشات: "مستمرون على هذا النهج والرؤية الواضحة في وضع الأردن على خريطة اللعبة كمركز لتطوير رياضة المصارعة في منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط والخليج العربي".