الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"النشامى" أمام باكستان.. سيطرة مطلقة أمام منافس متواضع

لاعب المنتخب الوطني السابق حاتم عقل يسجل هدفا بمرمى باكستان على ستاد عمان بتصفيات كأس آسيا - (أرشيفية)
لاعب المنتخب الوطني السابق حاتم عقل يسجل هدفا بمرمى باكستان على ستاد عمان بتصفيات كأس آسيا - (أرشيفية)
عمان - لا يعرف المنتخب الوطني لكرة القدم معنى التعثر أمام باكستان، ما يبعث على التفاؤل الكبير لدى الجماهير قبل المواجهة المرتقبة بينهما بعد غد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا.اضافة اعلان
ولعب المنتخب الوطني أمام المنتخب الباكستاني 8 مباريات، فاز في جميعها محققا نتائج كبيرة، أكد من خلالها الفارق الفني الكبير بينهما، مسجلا في المباريات 26 هدفا مقابل تلقي شباكه هدفا وحيدا.
ويحتل "النشامى" في التصنيف العالمي الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، المركز 70 عالميا، فيما يتواجد المنتخب الباكستاني في المركز 195 عالميا، كواحد من أضعف المنتخبات حول العالم بالتصنيف والمستوى.
وحصد المنتخب الوطني نقطة واحدة من أول جولتين بالتصفيات المونديالية، بعد تعادله مع طاجيكستان بهدف لمثله، والخسارة من السعودية بهدفين دون رد، ما يجبر الجهاز الفني لـ"النشامى" بقيادة المدرب الحسين عموتة على ضرورة العودة من أرض المنافس بالنقاط كاملة للمضي قدما بالتصفيات والتأهل للدور الثاني، فيما خسرت باكستان في المواجهتين أمام السعودية 0-4، وأمام طاجيكستان 1-6.
ويعتبر اللاعب الدولي السابق محمد الخزعلي الأكثر مشاركة من المنتخب الوطني في مباريات الفريقين بواقع 4 مباريات، فيما يعتبر "الدبور" جريس تادرس الأكثر تسجيلا في شباك المنتخب الباكستاني بواقع 5 أهداف.
ويسود الشارع الرياضي بعض من القلق بسبب إقامة المباراة خلال ساعات النهار بشهر رمضان المبارك، ما قد يؤدي إلى إرهاق اللاعبين وعدم تقديمهم المستوى المأمول منهم، وهو ما دفع عموتة مؤخرا للتدرب في التوقيت ذاته بعمان قبل السفر اليوم لباكستان، للاعتياد على الأجواء هناك.
وبدأت مباريات الطرفين في العام 1988، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، في مباراة جرت بباكستان ونجح من خلالها المنتخب بالفوز بهدف دون رد حمل إمضاء عدنان الترك، علما بأن المدرب سلوبودان أوغسانانوفيتش كان يقود المنتخب وقتها.
ونجح المنتخب الوطني بالفوز على باكستان في ثاني مواجهاتهما بهدفين نظيفين سجلهما جريس تادرس، ضمن بطولة ودية أقيمت في الأردن، تحت قيادة المدرب الراحل محمد عوض.
وحقق "النشامى" الفوز الثالث على باكستان بنتيجة 3-1 في العام 1993 بتصفيات كأس العالم، إذ سجل الأهداف كل من: محمد الأشهب (هدفان) وعارف حسين، في المباراة التي جرت أحداثها بعمان، تحت قيادة المدرب الروسي ألكسندر ماكسمينكوف.
وحملت المواجهة الرابعة بينهما في العام نفسه، الفوز الأكبر للمنتخب على باكستان وجاء بخماسية نظيفة، سجلها كل من: صبحي سليمان (هدفان) وجريس تادرس ومحمد الأشهاب وأحمد الشقران، ضمن التصفيات المونديالية مع المدرب ماكسمينكوف، علما بأن المواجهة أقيمت بالصين.
وضمن تصفيات كأس آسيا وخلال العام 1996، فاز المنتخب الوطني على أرضه وبين جماهيره برباعية نظيفة على باكستان، تكفل في تسجيلها كل من: جريس تادرس (هدفان)، وعبد الله الشياب وهشام عبد المنعم، في المباراة الأولى وقبل الأخيرة للمدرب الوطني الراحل عزت حمزة.
وتغلب المنتخب الوطني في سادس مبارياته على باكستان بنتجة 5-0 مجددا في العام 2000، ضمن تصفيات كأس آسيا، في المواجهة التي احتضنتها قطر، حيث سجل الأهداف كل من: حسونة الشيخ، عبد الله أبو زمع، بدران الشقران، غانم حمارشة وبسام الخطيب، تحت إشراف المدرب الراحل محمد عوض.
وتخطى "النشامى" نظيره الباكستاني بثلاثية بيضاء في العام 2006 ضمن مباراة الذهاب لتصفيات كأس آسيا، سجلها كل من: حاتم عقل، محمود شلباية وبدران الشقران، في المباراة التي أقيمت على ستاد عمان الدولي تحت قيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري، فيما أقيمت مواجهة الإياب في باكستان بالعام ذاته، وسجل المنتخب الوطني وقتها الفوز بالنتيجة ذاتها، وأحرز أهدافه كل من: عبد الهادي المحارمة، رأفت علي وخالد سعد.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مدافع فريق الحسين إربد سليم عبيد - (من المصدر)

عبيد: فرحة رمضانية منقوصة بسبب العدوان على غزة.. والمداورة تبعدني عن "النشامى"

منذ 12 دقيقة
المدرب عثمان الحسنات-(الغد)

عثمان الحسنات.. متخصص "الصالات" ووجه مألوف في التحليل التلفزيوني

منذ 12 دقيقة
لاعبو المنتخب الاولمبي خلال جرعة تدريبية في عمان - ( من المصدر)

"الأولمبي" يدرس أوراق نظيره السعودي تحضيرا لمواجهة غد

منذ 12 دقيقة
2e1f2f19b85c9ebe35b4a470c7c472e4397333a8

روبينيو يتهم القضاء الإيطالي بالعنصرية بعد تورطه في "اغتصاب جماعي"

منذ 31 دقيقة
فريق الحسين إربد لكرة القدم - (من المصدر)

الحسين إربد.. هل حان وقت الحصاد؟

17 آذار 2024
عدد من لاعبي المنتخب الوطني خلال تدريب أول من أمس على ستاد عمان الدولي - (تصوير: أمجد الطويل)

طائرة خاصة تقل "النشامى" لمواجهة باكستان بتصفيات المونديال

17 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيناريو الحرب الأهلية

ماهر أبو طير |اليوم

الانتخابات للأردنيين.. والإخوان يحتاجون المشاركة

سميح المعايطة |اليوم

إسرائيل ضد إسرائيل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج-دوام رمضان

دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان
 
 