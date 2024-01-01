"النشامى" أمام قطر.. 6 انتصارات فقط في 24 مباراة

مهند جويلس

عمان - يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم، لفك النحس الذي لازمه في الفترات الماضية، من خلال تحقيق الفوز الأول تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، عند ملاقاة المنتخب القطري وديا يوم الجمعة المقبل، ضمن تحضيرات الطرفين لنهائيات كأس آسيا، المقرر انطلاقها في 12 من الشهر الحالي.

ويعيش المنتخب الوطني ظروفا صعبة من حيث عدم استقرار النتائج، ومواصلة الإخفاقات من مباراة لأخرى، بعدما تعرض الخميس الماضي لخسارة بهدفين لهدف، أمام مستضيفه اللبناني، في مباراة ودية حاول من خلالها عموتة منح فرصة لعدد من اللاعبين الذين يشاركون معه للمرة الأولى.

والتقى المنتخب الوطني مع نظيره القطري في 24 مباراة (مباراتان منها على الصعيد الأولمبي)، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 13.

ويغادر وفد المنتخب الوطني اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل مواجهة قطر واليابان وديا قبيل النهائيات القارية، إذ وقع المنتخب في المجموعة الخامسة بالبطولة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، البحرين وماليزيا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني 26 لاعبا هم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.

ويحتل المنتخب الوطني المركز 87 عالميا و13 آسيويا بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، فيما يتواجد المنتخب القطري في المركز 58 عالميا والسادس آسيويا.

أرقام وحقائق

- 6 لاعبين ممن شاركوا في مباراة المنتخب الأخيرة أمام قطر في العام 2018، يتواجدون في القائمة الحالية للمنتخب، وهم: سالم العجالين، يزن العرب، فراس شلباية، أنس بني ياسين، صالح راتب ومحمود مرضي.

- واجه المنتخب الوطني نظيره القطري في 24 مباراة، 9 مباريات كانت ودية، و6 مباريات في تصفيات كأس العالم، مقابل مباراتين بكل من تصفيات كأس آسيا، والتصفيات الأولمبية، واتحاد غرب آسيا وكأس العرب، مقابل مباراة وحيدة في دورة الألعاب العربية.

- استضافت 6 دول مباريات المنتخب الوطني ونظيره القطري، حيث أقيمت 15 مباراة في قطر، مقابل 5 مباريات في الأردن، ومباراة واحدة في كل من الصين، السعودية، إيران وسويسرا.

- يعتبر اللاعب السابق جمال أبو عابد الأكثر مشاركة بين جميع اللاعبين، في مواجهة المنتخب القطري، بواقع 11 مباراة.

- 18 لاعبا تمكنوا من تسجيل أهداف المنتخب الوطني في المنتخب القطري، وهم: حسونة الشيخ وعدي الصيفي ولكل منهما هدفين، وهدف وحيد لكل من علي بلال، عصام التلي، خالد عوض، عارف حسين، صبحي سليمان، جمال أبو عابد، بدران الشقران، غانم حمارشة، عبد الله أبو زمع، سفيان عبد الله، هيثم سمرين، مؤيد سليم، عامر ذيب، حسن عبد الفتاح، بهاء عبد الرحمن وخليل بني عطية.

- 13 مدربا أشرفوا على تدريب المنتخب الوطني في مبارياتهم أمام المنتخب القطري، حيث كان المدرب الراحل محمد عوض الأكثر بواقع 5 مباريات، و3 مباريات للمدرب البريطاني توني بانفيلد، ومباراتين لكل من: الاسكوتلندي داني ماكلينن، اليوغسلافي سلوبودان أوغسانانوفيتش، الروسي ألكسندر ماكسيكينكوف، المصري محمود الجوهري، البرتغالي نيلو فينجادا، ومباراة واحدة لكل من: اليوغسلافي فوكاسين فيسنجيفاك، الأرجنتيني ريكاردو كاروجاتي، العراقي عدنان حمد، المصري حسام حسن، عبد الله أبو زمع والبلجيكي فيتال بوركيلمانز.

- سجل المنتخب الوطني في شباك نظيره القطري 21 هدفا، فيما استقبلت شباكه 34 هدفا، جاء 7 أهداف منها في الشوط الأول، و14 هدفا في الشوط الثاني.

قائمة مباريات المنتخب الوطني أمام المنتخب القطري

6-9-1980: فاز المنتخب الوطني على نظيره القطري بهدف دون مقابل، أحرزه علي بلال عند الدقيقة 11، في مباراة ودية أقيمت بقطر.

8-9-1980: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره القطري بثلاثية نظيفة، في مباراة ودية أقيمت بقطر.

8-9-1983: خسر المنتخب الوطني من نظيره القطري بهدفين لهدف، وسجل هدف المنتخب الوحيد شاكر سلامة عند الدقيقة 5، في مباراة أقيمت بقطر ضمن التصفيات الأولمبية.

14-10-1983: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره القطري بدون أهداف، في مباراة أقيمت بالأردن، ضمن التصفيات الأولمبية.

17-9-1984: خسر المنتخب الوطني بهدفين دون مقابل من نظيره القطري بالصين، ضمن تصفيات كأس آسيا.

15-3-1985: فاز المنتخب الوطني بهدف نظيف على نظيره القطري، سجله عصام التلي عند الدقيقة 83، في المباراة التي أقيمت بالأردن بتصفيات كأس العالم.

12-4-1985: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره القطري بهدفين دون رد، في مواجهة جرت بقطر ضمن تصفيات كأس العالم.

5-7-1985: خسر المنتخب الوطني من نظيره القطري بهدفين نظيفين، والتي أقيمت بالسعودية ضمن بطولة كأس العرب بنسختها الرابعة.

6-1-1989: خسر المنتخب الوطني بهدف نظيف أمام نظيره القطري، في مباراة جرت أحداثها بقطر، لحساب تصفيات كأس العالم.

27-1-1989: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله أمام نظيره القطري، وسجل الهدف خالد عوض عند الدقيقة 90+5، في مباراة أقيمت بالأردن، ضمن تصفيات كأس العالم.

12-3-1993: فاز المنتخب الوطني بهدفين لهدف على نظيره القطري، وسجل الهدفين عارف حسين د.73 وصبحي سليمان د.86، في مباراة ودية أقيمت بقطر.

14-3-1993: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله أمام نظيره القطري، وأحرز الهدف الوحيد للمنتخب جمال أبو عابد عند الدقيقة 60، في مباراة ودية جرت أحداثها بقطر.

26-9-1998: خسر المنتخب الوطني بهدفين دون رد من نظيره القطري، ضمن بطولة كأس العرب بنسختها السابعة، والتي أقيمت بقطر.

16-8-1999: فاز المنتخب الوطني بثلاثية نظيفة على نظيره القطري، سجلها كل من: حسونة الشيخ د.75، بدران الشقران د.78، وغانم حمارشة د.90، ضمن منافسات دورة الألعاب العربية بنسختها التاسعة، والتي أقيمت بالأردن.

8-4-2000: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره القطري بهدفين لمثلهما، تناوب على تسجيلهما عبد الله أبو زمع د.24، وسفيان عبد الله د.40، في مباراة أقيمت بقطر ضمن تصفيات كأس آسيا.

5-1-2001: خسر المنتخب الوطني من نظيره القطري بثلاثة أهداف لهدف، سجله هيثم سمرين عند الدقيقة الثالثة، في مباراة ودية أقيمت بقطر.

31-3-2004: فاز المنتخب الوطني على نظيره القطري بهدف وحيد، سجله مؤيد سليم عند الدقيقة 72، في مباراة أقيمت بالأردن ضمن تصفيات كأس العالم.

17-11-2004: خسر المنتخب الوطني من نظيره القطري بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بقطر لحساب تصفيات كأس العالم.

16-3-2008: خسر المنتخب الوطني بهدفين لهدف من نظيره القطري، حيث أحرز الهدف عدي الصيفي عند الدقيقة 46، في مباراة ودية أقيمت بقطر.

13-8-2008: فاز المنتخب الوطني على نظيره القطري بثلاثية نظيفة، سجلها كل من: حسونة الشيخ د.45، عامر ذيب د.70، عدي الصيفي د.90، لحساب منافسات بطولة غرب آسيا بنسختها الخامسة، والتي أقيمت في إيران.

8-10-2012: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله أمام نظيره القطري، سجله حسن عبد الفتاح عند الدقيقة 68، في مباراة ودية أقيمت بقطر.

7-1-2014: خسر المنتخب الوطني بهدفين دون مقابل من نظيره القطري، ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة غرب آسيا، والتي جرت في قطر.

18-8-2016: خسر المنتخب الوطني من نظيره القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، تمكن من تسجيلهما بهاء عبد الرحمن د.29، خليل بني عطية د.76، في مباراة ودية أقيمت بسويسرا.

23-12-2018: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره القطري بهدفين دون رد، في مباراة ودية أقيمت بقطر.

اضافة اعلان









لاعب المنتخب الوطني محمد الدميري يحاول إبعاد الكرة في مباراة امام قطر العام 2014 -(أرشيفية)



