بطولة تنشيطية بكرة اليد الشاطئية غدا

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يقيم الاتحاد الأردني لكرة اليد مساء يوم غد بطولة تنشيطية لكرة اليد الشاطئية، على ملاعب الأميرة آية بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة لاعبي المنتخب الوطني للناشئين، وعدد من لاعبي الفرق المحلية.وتأتي هذه البطولة ضمن تحضيرات المنتخب الوطني للناشئين، والتي تسبق مشاركته في البطولة الآسيوية الثالثة، التي تقام في تايلاند خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وهي التصفيات الرسمية المؤهلة إلى بطولة العالم الثالثة، والتي تقام في مدينة الحمامات التونسية خلال شهر أيار (مايو) 2025.ويستعد المنتخب الوطني للناشئين بقيادة المدير الفني موفق فتح الله ومساعديه سلمان الدعجة وبهاء فتح الله، حيث قطع الفريق شوطا طويلا من التحضيرات المكثفة، والتي تركزت على الإعداد الفني والبدني، إلى جانب رفع المستوى المهاري للاعبين كافة، في الوقت الذي يسعى فيه الجهاز الفني إلى توفير العديد من المباريات الودية مع الفرق المحلية، بهدف المحافظة على مستوى الفريق والعمل على تحسينه في المرحلة المقبلة.ويذكر أن لعبة كرة اليد الشاطئية تلقى اهتماما ودعما كبيرين من الاتحاد الأردنين والذي نتج عنه تحقيق العديد من الإنجازات، ولعل أبرزها تأهل المنتخب الوطني للناشئين إلى بطولة العالم التي جرت في اليونان في العام 2022، بعد أن تحصل الفريق على المركز الثاني في البطولة الآسيوية، التي جرت في العاصمة الإيرانية طهران.وفي بطولة العالم نجح الفريق في تخطي دور المجموعات بعد سلسلة من الانتصارات التي جاءت على حساب منتخبات اليونان وإسبانيا، فيما خسر الفريق وبصعوبة أمام المنتخب الألماني في دور الـ16.