تفوق كاسح لغوارديولا على أرتيتا في صراع الأستاذ والتلميذ

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لندن - يشهد ملعب "الاتحاد" مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر سيتي وضيفه آرسنال عند الساعة 6:30 من مساء يوم بعد غد، في قمة مباريات المرحلة الـ30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".وربما تلعب تلك المواجهة دورا في تحديد صراع المنافسة على لقب البطولة العريقة في الموسم الحالي، حيث يتصدر آرسنال ترتيب المسابقة برصيد 64 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، وحامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة.وسيكون ليفربول، صاحب المركز الثاني بـ64 نقطة، مترقبا لما ستسفر عنه نتيجة هذا اللقاء، حيث يأمل في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2019 / 2020.وتعيد المواجهة بين سيتي وآرسنال الصدام بين الإسباني بيب غوارديولا مدرب "السماوي"، ومواطنه ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ"المدفعجية".ويعرف الثنائي بعضهما البعض جيدا، حيث كان أرتيتا جزءا أساسيا من طاقم تدريب غوارديولا في مانشستر سيتي بين صيف العام 2016 وكانون الأول (ديسمبر) من العام 2019 قبل تولي تدريب آرسنال.وخلال فترة ولاية غوارديولا وأرتيتا، أصبح سيتي وآرسنال منافسين مألوفين في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتحمل تلك المواجهة الرقم 9 بين الطرفين في الدوري الإنجليزي منذ أن انتقل أرتيتا إلى ملعب "الإمارات"، كما التقى الفريقان مرتين في كأس الاتحاد الإنجليزي ومرة واحدة في كل من: كأس الرابطة ودرع الاتحاد الإنجليزي.وفي المواجهات الثماني السابقة التي جمعت سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن تحت قيادة غوارديولا وأرتيتا، فاز أبناء مدينة مانشستر في 7 لقاءات، مقابل فوز وحيد للفريق اللندني.وألقى الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي، الضوء على المواجهات الثماني التي جمعت بين غوارديولا وأرتيتا في الدوري الإنجليزي.وفاز مانشستر سيتي (3-0) على آرسنال يوم 17 حزيران (يونيو) 2020، وجاءت المواجهة الأولى في اليوم الذي عادت فيه كرة القدم بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكانت تقام خلف أبواب مغلقة بعد توقف دام 3 أشهر بسبب جائحة "كوفيد 19". وكان الجميع يشاهدون المباراة من المنزل، حيث افتتح رحيم سترلينج التسجيل قبل نهاية الشوط الأول قبل أن يعزز كيفين دي بروين تقدم مانشستر سيتي من ركلة جزاء في الشوط الثاني. وأحرز فيل فودين هدفا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحسم سيتي فوزه المستحق.وفاز مانشستر سيتي (1-0) على آرسنال يوم 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، وصنع رحيم سترلينج الفارق، حيث فاز سيتي في مباراة صعبة، أقيمت مرة أخرى على ملعب (الاتحاد) من دون جماهير في موسم 2020/ 21. وسجل المهاجم الإنجليزي الهدف الأهم في الدقيقة 23، حيث سدد الكرة في الشباك بعد تسديدة فيل فودين الأولى التي تصدى لها حارس آرسنال بيرند لينو ليظفر سيتي بثلاث نقاط ثمينة.وسقط آرسنال (0-1) أمام مانشستر سيتي في 21 شباط (فبراير) 2021، في مباراة واصل فيها سترلينج هوايته في هز شباك آرسنال، بعدما عاد مجددا للتسجيل في مرمى الفريق اللندني، عقب إحرازه هدف اللقاء الوحيد.ومدد سيتي مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد آرسنال إلى 12 مباراة بفوزه (5-0) على آرسنال في مباراة أقيمت يوم 29 آب (أغسطس) 2021، ففي حضور 52 ألف متفرج بالملعب، قدم مانشستر سيتي وليمة كروية حقيقية للجماهير، حيث تقدم بهدفين خلال 15 دقيقة بفضل جهود إيلكاي جوندوجان وفيران توريس. وبعد أن لعب آرسنال بعشرة لاعبين عقب طرد جرانيت تشاكا في الدقيقة 34، جعل جابرييل جيسوس النتيجة 3-0 قبل نهاية الشوط الأول مباشرة. وسجل رودري هدفا رائعا في الدقيقة 53 ليؤكد سيطرة سيتي، قبل أن يختتم فيران توريس مهرجان الأهداف.وواصل آرسنال مسلسل سقوطه أمام مانشستر سيتي (1-2)، في لقاء جمعهما بالأول من كانون الثاني (يناير) 2022، وربما كان ذلك بمثابة قدوم عام جديد، لكنه أثبت نتيجة مألوفة بشكل مريح، وفقا لموقع مانشستر سيتي، حيث سجل رودري هدفا مثيرا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة. وافتتح آرسنال التسجيل في الدقيقة 31 عن طريق بوكايو ساكا، لكن سيتي أدرك التعادل عبر النجم الجزائري رياض محرز في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.وتغلب السيتي (3-1) على آرسنال يوم 15 شباط (فبراير) 2023، بعدما جاء هدفا الشوط الثاني من جاك جريليش وإيرلينج هالاند وحققا فوزا رائعا ضد فريق شمال لندن، مما أعاد رجال غوارديولا إلى قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. وأحرز كيفين دي بروين هدفا رائعا في الدقيقة 24، ليمنح سيتي التقدم لكن بوكايو ساكا أدرك التعادل لآرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة 42.كما فاز مانشستر سيتي (4-1) على آرسنال يوم 26 نيسان (أبريل) 2023، بعدما بادر كيفين دي بروين بالتسجيل لمانشستر سيتي مبكرا في الدقيقة السابعة، قبل أن يضاعف جون ستونز النتيجة في نهاية الشوط الأول. وأضاف دي بروين الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني، ورغم أن روب هولدينج قلص الفارق قبل أربع دقائق من النهاية، وضع هدف إيرلينج هالاند في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع كلمة النهاية.وكسر آرسنال سلسلة خساراته بفوز على السيتي (1-0) يوم 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، بعدما أعطى هدف جابرييل مارتينيلي المتأخر لآرسنال فوزه الأول في البريميرليغ على السيتي منذ العام 2015، حيث تفوق ميكيل أرتيتا على معلمه غوارديولا لأول مرة كمدرب في البطولة. -(وكالات)