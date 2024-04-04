الجمعة 05 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الشرباتي والصادق يحافظان على مركزيهما في التصنفين الأولمبي ‏والعالمي للتايكواندو ‏

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أرشيفية
 حافظ لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي ‏وجوليانا الصادق على مركزيهما في التصنيفين الأولمبي والعالمي الصادرين مؤخرا عن الاتحاد الدولي للعبة.‏اضافة اعلان
وشهد التصنيفين العالمي والأولمبي تراجعا طفيفا لكل ‏من  زيد الحلواني وزيد مصطفى وفهد عمار وأنس الصادق مركزا ‏واحدا، وتراجعت راما أبو الرب مركزين.‏ وبقيت جوليانا الصادق بالمركز الثاني في وزن تحت 68 كغم في ‏التصنيف العالمي برصيد نقطة 441.33 نقطة، وفي المركز الثالث في ‏التصنيف الأولمبي برصيد 432.63 نقطة.    
وبقي  اللاعب صالح الشرباتي في وزن تحت 80 كغم، بالمركز الخامس ‏في التصنيف العالمي برصيد 363.90 نقطة، وبقي في المركز الخامس ‏بالتصنيف الأولمبي برصيد 361.20 نقطة.‏
وتراجع  اللاعب زيد مصطفى في وزن تحت 67 كغم، مركزا واحدا ‏ليصبح بالمركز الرابع ‏في التصنيف العالمي برصيد 379.57 نقطة، ‏وتراجع مركزا واحدا ليصبح بالمركز الخامس بالتصنيف الأولمبي ‏برصيد 387.85 نقطة، وفي الوزن ذاته في التصنيف الأولمبي، تراجع ‏اللاعب زيد الحلواني مركزا ليصبح في المركز الثامن برصيد 330.19 ‏نقطة، فيما بقي اللاعب نفسه في وزن تحت 63 كغم، بالمركز الثاني في ‏التصنيف العالمي برصيد 243.25 نقطة. ‏
وتراجعت اللاعبة راما أبو الرب مركزا واحدا لتصبح في المركز ‏الخامس في وزن تحت 73 كغم، بالتصنيف العالمي برصيد 135.54 ‏نقطة، وتراجعت مركزين بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، ‏لتصبح في المركز الحادي والعشرين برصيد 181.99 نقطة.‏
وتراجع  اللاعب فهد عمار مركزا واحد ليصبح في المركز الثاني عشر ‏في وزن تحت 87 كغم، بالتصنيف العالمي برصيد 117.63 نقطة، ‏وتراجع مركزا واحدا ليصبح بالمركز الثامن والعشرين في وزن فوق ‏‏80 كغم، بالتصنيف الأولمبي برصيد 135.24 نقطة.‏
وتراجع اللاعب أنس الصادق في وزن فوق 87 كغم، ليصبح في المركز ‏السابع والعشرين بالتصنيف العالمي برصيد 95.07 نقطة، وبقي اللاعب ‏محمود الطرايرة ضمن وزن تحت 58 كغم، في المركز التاسع والعشرين ‏بالتصنيف العالمي برصيد 87.78 نقطة.‏
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