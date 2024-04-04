الشرباتي والصادق يحافظان على مركزيهما في التصنفين الأولمبي ‏والعالمي للتايكواندو ‏

وشهد التصنيفين العالمي والأولمبي تراجعا طفيفا لكل من زيد الحلواني وزيد مصطفى وفهد عمار وأنس الصادق مركزا واحدا، وتراجعت راما أبو الرب مركزين. وبقيت جوليانا الصادق بالمركز الثاني في وزن تحت 68 كغم في التصنيف العالمي برصيد نقطة 441.33 نقطة، وفي المركز الثالث في التصنيف الأولمبي برصيد 432.63 نقطة.
وبقي اللاعب صالح الشرباتي في وزن تحت 80 كغم، بالمركز الخامس في التصنيف العالمي برصيد 363.90 نقطة، وبقي في المركز الخامس بالتصنيف الأولمبي برصيد 361.20 نقطة.
وتراجع اللاعب زيد مصطفى في وزن تحت 67 كغم، مركزا واحدا ليصبح بالمركز الرابع في التصنيف العالمي برصيد 379.57 نقطة، وتراجع مركزا واحدا ليصبح بالمركز الخامس بالتصنيف الأولمبي برصيد 387.85 نقطة، وفي الوزن ذاته في التصنيف الأولمبي، تراجع اللاعب زيد الحلواني مركزا ليصبح في المركز الثامن برصيد 330.19 نقطة، فيما بقي اللاعب نفسه في وزن تحت 63 كغم، بالمركز الثاني في التصنيف العالمي برصيد 243.25 نقطة.
وتراجعت اللاعبة راما أبو الرب مركزا واحدا لتصبح في المركز الخامس في وزن تحت 73 كغم، بالتصنيف العالمي برصيد 135.54 نقطة، وتراجعت مركزين بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، لتصبح في المركز الحادي والعشرين برصيد 181.99 نقطة.
وتراجع اللاعب فهد عمار مركزا واحد ليصبح في المركز الثاني عشر في وزن تحت 87 كغم، بالتصنيف العالمي برصيد 117.63 نقطة، وتراجع مركزا واحدا ليصبح بالمركز الثامن والعشرين في وزن فوق 80 كغم، بالتصنيف الأولمبي برصيد 135.24 نقطة.
وتراجع اللاعب أنس الصادق في وزن فوق 87 كغم، ليصبح في المركز السابع والعشرين بالتصنيف العالمي برصيد 95.07 نقطة، وبقي اللاعب محمود الطرايرة ضمن وزن تحت 58 كغم، في المركز التاسع والعشرين بالتصنيف العالمي برصيد 87.78 نقطة.