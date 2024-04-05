5 لاعبين أردنيين مسجلون في بطولة صربيا للتايكواندو

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - أعلن الاتحاد الدولي للتايكواندو، عن تسجيل 5 لاعبين أردنيين في بطولة صربيا المفتوحة "جائزة غاليب بلغراد 21" (عيار ‏نجمتين)، التي ستقام بالفترة من 12 إلى 14 نيسان (أبريل) الحالي.وبلغ عدد المشاركين في ‏البطولة للآن 1369 لاعبا ولاعبة من مختلف دول العالم، بانتظار قرار ‏اتحاد التايكواندو باعتماد أسماء المشاركين رسميا في البطولة‎.‎ووفقا لموقع الاتحاد الدولي للتايكواندو، فقد سجل للمشاركة في البطولة اللاعبون صالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار ‏وراما أبو الرب، إضافة إلى المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس ‏العساف والمدرب محمد البخيث والمعالجان لؤي مرايات ولانا جوردن.‏وفي حال اعتماد اتحاد التايكواندو مشاركة المنتخب في البطولة، سيتوجه فور اختتام معسكره التدريبي في أوزبكستان، يوم الاثنين المقبل، ‏إلى صربيا.‏وتأتي مشاركة المنتخب بالبطولة، في إطار التحضيرات لبطولة آسيا ‏التي تقام في فيتنام خلال أيار (مايو) المقبل‎، والتي تعد من أقوى البطولات على المستوى القاري، حيث وضع الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية خطة تدريبية قوية لاستكمال فترة الإعداد للأولمبياد المقبل، والتي تشتمل على معسكرات تدريبية ومشاركات دولية وإقليمية، وخطة إعداد خاصة للاعبين الذين تأهلوا إلى الأولمبياد، ومن أجل تعزيز مراكز اللاعبين في التصنيفين الأولمبي والدولي، ما سيساعدهم قبل إجراء القرعة.ومن أبرز نتائج المنتخب الوطني في بطولة صربيا، إحراز نجم المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى الميدالية الذهبية وزميله صالح الشرباتي الميدالية الفضية العام 2022.ويواصل المنتخب الوطني للتايكواندو تدريباته في معسكره التدريبي المقام في أوزبكستان، وخاض لاعبوه عددا من النزالات الاستعداداية مع منتخبات الدول المشاركة في المعسكر.ويشارك في المعسكر التدريبي، 3 لاعبين من المنتخب الوطني الذين تأهلوا إلى أولمبياد باريس 2024، وهم صالح الشرباتي وزيد مصطفى وراما أبو الرب، إضافة إلى اللاعبين زيد الحلواني ‏وفهد عمار ومحمد الحجيلة ‏ومحمد العداربة.وأشرف العساف أمس، على تدريبات المنتخبات المشاركة في معسكر أوزبكستان، وأعطى توجيهاته للاعبي المنتخبات الوطنية المشاركة وأبدى ملاحظاته للاعبين، من خلال تطبيقات عملية، كما أعطى العساف شرحا عن أسلوب التايكواندو الأردنية وأسلوبها ومدى تطورها.