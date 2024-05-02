الخميس 02 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سباق الأطفال يقام اليوم في حدائق الحسين

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أرشيفية

 ينطلق في الساعة التاسعة من صباح اليوم، في حدائق الحسين بعمان، سباق الأطفال، الذي تقيمه الجمعية الأردنية للماراثونات لمسافة 2.6 كم، ويعد صورة مصغرة عن ألتراماراثون البحر الميت الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

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ويشارك في السباق الأطفال أصحاب الفئات العمرية من 6 إلى 14 عاما، ويسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، بالمشاركة مع أولياء أمورهم، من دون أن يتنافسوا على المراكز، حيث تؤكد الجمعية الأردنية للماراثونات، أن هذا السباق الخاص بالأطفال سيعزز مفهوم التنافس والتحدي، إلى جانب زرع عادات صحية منذ الصغر.


ويتم عقب السباق اختتام وتتويج الفائزين في ملعب كرة القدم في العاشرة والنصف صباحا، حيث سيتم تقديم جوائز للفائزين من كل فئة عمرية للمراكز لثلاثة الأولى.

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