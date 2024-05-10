الجمعة 10 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"صدارة رباعية" في المرحلة التمهيدية لبطولة المملكة للشطرنج

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شطرنج
عمان  –  تشارك أنس خويرة، حافظ بكر، موسى نعيم، وعبدالله الشبول، في صدارة المرحلة التمهيدية برصيد 5.5 نقطة لكل منهم، بعد ختام الجولة السادسة من بطولة المملكة للشطرنج، والتي استمرت حتى ساعة متأخرة أول من أمس، في قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد اللعبة.اضافة اعلان
وتواصل أمس السباق نحو حجز بطاقة التأهل إلى المرحلة الوسطى، من خلال الجولتين السابعة والثامنة اللتين تواصلت مبارياتهما حتى ساعة متأخرة أمس.
وتشهد البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات وصل تعدادهم إلى 170 مشاركا، في سباق يجمع بين أصحاب الخبرة، والجيل الصاعد في حوار بالأفكار الدفاعية والهجومية وتنوع التكتيكات على الرقعة الشطرنجية.
وقال رئيس اتحاد الشطرنج نواف ارشيدات في تصريحات لـ"الغد": "تعكس الشراكة في الصدارة لأكثر من جولة، والتقارب النقطي في مختلف المراكز الأولى، قوة السباق بين اللاعبين واللاعبات، للوصول إلى بطاقات العبور إلى المرحلة الوسطى، حين يتأهل 12 مشاركا إلى المرحلة التالية، ولكل مرحلة تعليماتها، حيث شارك في هذه المرحلة اللاعبون الذي يحملون تصانيف دولية اعلى من 2100 نقطة، ومعتمدة بحسب آخر نشرات لائحة الاتحاد الدولي للشطرنج".
وفي ذات السياق، أكد مدير البطولة أسامة الربيع، أن المنافسة بالجولات تجري على سفيح ساخن، مشيرا إلى المستويات المميزة وبروز وجوه جديدة من الجنسين تبشر بمستقبل واعد للشطرنج، متوقعا أن يحسم كسر التعادل التساوي النقطي في المراكز الأولى، لتحديد هوية المتأهلين إلى المرحلة التالية، وستيقى الصورة ضبابية حتى انتهاء الجولة الأخيرة اليوم السبت.
من جانبه، قال الواعد أنس خويرة: "الجولات حملت القوة والندية من انطلاق المرحلة التمهيدية، وتحفل بمشاركة اصحاب الخبرة والوجوه الصاعدة، وكل منا له أسلوبه وتكتيكه الخاص على الرقعة الشطرنجية، وأشكر المتنافسين على تقديمهم أفضل ما لديهم، ما يفيد في اكتساب الخبرة التراكمية، وأتطلع للعبور إلى المرحلة النهائية، والمنافسة على لقب بطل المملكة للموسم الحالي".
على صعيد متصل، أكد الحكم العام الدولي نبيل الجنيدي، على أن البطولة تشهد منافسة قوية في جولاتها، مشيرا بالمستويات الرائعة بشك عام، وحضور الوجوه الواعدة من الجنسين بشكل خاص، مبينا أن البطولة يشارك في إدارة جولاتها حكام على سوية عالية، مشيدا بالتزام المشاركين ومؤكدا على خلو الجولات من الاعتراضات.
الترتيب العام
يتشارك بالمركز الأول بعد ختام الجولة السادسة، كل من أنس خويرة، حافظ بكر، موسى نعيم، وعبدالله الشبول برصيد 5.5 نقطة لكل منهم، ويتشارك بالمركز الثاني كل من محمد السفرتي، باسل داوود، عبدالله محمد، عيسى الزعبي، مالك الحاج، مأمون طلفاح، ربى القضاة، بشرى الشعيبي وعلي القيسي برصيد 5 نقاط لكل منهم، ويتشارك في المركز الثالث كل من معتز غنيم، مازن ابومحفوظ، همام اسماعيل، كنان نضال، محمد عمرين، راكان دسة، أكرم الحاج وإبراهيم السلعوس برصيد 4.5 نقطة لكل منهم.
ويتولى عضو مجلس إدارة الاتحاد أسامة ربيع مهمة مدير البطولة، والدولي نبيل الجنيدي مهمة الحكم العام، ويساعده في تحكيم جولات البطولة، كل من أحمد المومني، رحمة أحمد، نانسي النظامي، وسمية الروابدة.
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