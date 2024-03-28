الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فرستابن على رأس قائمة اختيارات مرسيدس بديلا لهاميلتون

السائق الهولندي ماكس فرستابن - (من المصدر)
السائق الهولندي ماكس فرستابن - (من المصدر)
 سيكون الهولندي ماكس فرستابن على رأس قائمة اختيارات فريق مرسيدس للبدائل المحتملة للبريطاني لويس هاميلتون بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سبع مرات، وذلك في مطلع العام 2025 إذا كان ذلك متاحا، وفقا لما أعلنه رئيس الفريق توتو فولف.اضافة اعلان
ويرتبط بطل العالم ثلاث مرات بعقد مع فريق رد بول حتى العام 2028، لكن مستقبله في الفريق يخيم عليه انهيار العلاقة بين والده يوس ومدير الفريق كريستيان هورنر.
وسيخسر فريق مرسيدس جهود سائقه هاميلتون في نهاية الموسم الحالي لصالح فيراري، مع فقدان كارلوس ساينز الفائز بجائزة أستراليا الكبرى يوم الأحد مقعده.
وقال فولف لشبكة (فوكس سبورتس) أستراليا بمقابلة في ملبورن: "لدينا مكان شاغر، وهو الوحيد المتبقي في الفرق الكبرى، لكن إذا ما قرر ماكس رحيله عن رد بول، فلن يكون المكان شاغرا معنا بعد الآن".
وخلال المقابلة التي أجريت بعد التجارب التأهيلية، لم يتم بثها على نطاق واسع في ذلك الوقت، ولكن التعليقات القوية التي أدلى بها لفتت الانتباه لاحقا.
وعندما سئل عما إذا كان فرستابن سيكون الاختيار الأول، أجاب فولف: "نعم، أرى المستويات التي يقدمها ولكنني لا أريد استبعاد آخرين أيضا".
وحاول فولف التعاقد مع فرستابن عندما كان مراهقا قبل انضمامه إلى رد بول، لكن فولف لم يتمكن من تقديم مقعد له في فورمولا 1 على الفور.
وقال النمساوي: "إنه كانت تربطه علاقة جيدة مع يوس فرستابن وقد التقيا في ذلك الوقت في "فيينا" لمناقشة الاحتمالات المستقبلية، لكن السائق كان يملك بالفعل عرضا من رد بول في تلك المرحلة".
وقال عند سؤاله عما إذا كان التوقيع مع فرستابن يضع حدا لكل هذا: "هو نوع من العلاقات التي يجب أن تحدث في مرحلة معينة، لكننا لا نعرف متى".
إلى ذلك، أجرى سباستيان فيتيل بطل العالم 4 مرات لسباقات فورمولا 1، تجارب بسيارة بورش، في إسبانيا، في إطار استعداد الشركة الألمانية للسيارات للمشاركة في سباق لومان.
وأكمل الألماني فيتيل 118 لفة لمسافة 581 كيلومترا في حلبة أراجون، حيث قال فيتيل عقب هذه التجربة: "لقد كانت ممتعة للغاية، وكانت أيضا تجربة مختلفة للحفاظ على إيقاعي وأنا أقود سيارة بسقف فوق رأسي وبإطارات عالية وثقيلة".
وتردد بقوة أن فيتيل قد يشارك في السباق الفرنسي الشهير  العام الحالي وسيعود إلى سباقات فورمولا 1 في وقت لاحق مع استحواذ شركة أودي الألمانية على ساوبر، حيث غادر سباستيان فيتيل عالم سباقات فورمولا 1 في العام 2022 بعد السباق مع فريق أستون مارتن، ولا توجد خطط واضحة للسائق الألماني وبورش بعد هذه الاختبارات، بينما قال فيتيل في وقت سابق: "سنرى ما سيحدث بعد ذلك، في الوقت الحالي لا توجد خطط للمستقبل". -(وكالات)
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