"قطيشات" يفتتح دورة مدربي "الطائرة" الدولية

مصطفى بالو

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افتتح نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، دورة المدربين الدولية أمس، والتي تستمر حتى 7 آيار (مايو) الحالي، في قاعة المرحوم عبدالله أبو نوار بمقر اتحاد اللعبة، والتي يحاضر فيها المحاضر الدولي رزق الشيباني، ومدير الدورة د.إسماعيل السراحنة، ومدير لجنة المدربين د.ذياب الشطرات، ومشاركة 43 دارسا ودارسة محليين وعرب.وأكد قطيشات في افتتاحه الدورة، على نهج مجلس الإدارة بتوجيهات رئيسته سمو الأميرة آية بنت الفيصل، بتوفير كافة سبل الرعاية والاهتمام والتطوير لأركان اللعبة، مستعرضا أهمية الدورة التي تشمل على محاضرات نظرية وعملية للمستوى الأول، مشيدا بقدرات وخبرات المحاضر الدولي الشيباني الذي يعتبر من أبرز المحاضرين في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة".ودعا قطيشات المدربين بذل قصارى جهدهم للاستفادة من منهاج الدورة، قائلا : "لا شك أن المشاركة بالدورة من قبل مدربينا المحليين، تصب في مصلحة اللعبة على صعيد الأندية، وتباعا المنتخبات الوطنية التي تتشكل من نتاج الأندية للمواهب المميزة، وتضاف إلى الهدف الرئيس من استضافة الدورات الدولية، أو ابتعاث مدربين وحكام للمشاركة في الدورات الدولية الخارجية، الذي يتلخص بتصدير مدربين وطنيين يملكون الخبرة والكفاءة من شأنه أن ينعكس على المستوى العام للعبة، وسبق أن أرسلنا العديد من المدربين والحكام إلى دورات خارجية، عادوا بالفائدة المرجوة، وعملوا على ترجمتها في ميدان اللعبة المحلي".ويشارك في الدورة عدد من المدربين المعروفين، ولاعبين ممزين ولهم مسيرة حافلة بالعطاء، على صعيد أنديتهم والمنتخبات الوطنية للكرة الطائرة.