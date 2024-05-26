 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قوة "اتحادية" ضاربة تجعله أكبر المرشحين للظفر بـ "المحترفات"

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لاعبة فريق الاتحاد لينا الصاحب تتقدم بالكرة خلال مواجهة النصر الأخيرة بدوري المحترفات - (من المصدر)
عمان- أثبت فريق الاتحاد لكرة القدم للسيدات أنه قادر بالاحتفاظ بلقب دوري المحترفات للموسم الثاني على التوالي، بعد البداية المميزة له في البطولة بأول جولتين، حيث حقق انتصارين كبيرين على عمان اف سي والنصر في أول جولتين بالسابقة المحلية.اضافة اعلان
ويقدم الاتحاد منذ الموسم الماضي مستويات مميزة تجعله الأكثر ترشيحا بالحصول على لقب الدوري، تحت قيادة المدرب البرازيلي جويل كورنيليي، والذي نجح هو الآخر مع الفريق في وضع بصمته بالموسم المنصرم، من خلال التتويج ببطولتي الدوري وكأس الأندية (الأردنية - السعودية).
وفاز الاتحاد في الجولة الأولى على عمان اف سي بثلاثية حملت إمضاء كل من روزبهان فريج، الجزائرية بن زيان فاطمة ولانا فراس، فيما سجل الاتحاد فوزه الثاني على النصر برباعية بيضاء جاءت عبر بن زيان فاطمة “هاتريك”، وهدف عبر زينة حازم.
وعلى ضوء النتيجتين المذكورتين، انفرد الاتحاد مبكرا في صدارة البطولة برصيد 6 نقاط بأقوى خط هجوم بتسجيله 7 أهداف، وبأقوى خط دفاع دون استقباله أية هدف، علما بأن لاعبته فريج حصلت على جائزة أفضل لاعبة في المباراة الأولى، وزميلتها لينا الصاحب في المباراة الثانية، بحسب اختيارات اللجنة الفنية من اتحاد الكرة.
ويضم الاتحاد في صفوفه أبرز لاعبات المنتخب الوطني، واللواتي يتواجدن باستمرار عادة في قائمة “النشميات”، ومنهن: شرين الشلبي، العنود غازي، لانا فراس، تقى غازي، زينة حازم، تسنيم اسليم، إيناس الجماعين، روزبهان فريج، لينا الصاحب ولين البطوش، إلى جانب عدد من اللاعبات اللواتي يمثلن منتخب الشابات.
واتجه الاتحاد هذا الموسم للمدرسة الجزائرية في تعاقداته مع اللاعبة الأجنبية، حيث جلب المدافعة حوريا أفاك صاحبة الخبرات الجيدة في الخط الخلفي، والتي قدمت حضورا طيبا في أول ظهورين، إلى جانب لاعبة الوسط زينب قندوسي، والمهاجمة بن زيان فاطمة التي تتصدر الهدافات حتى الآن برصيد 4 أهداف من مباراتين.
وبحسب الترشيحات الأولية قياسا على ما تم رصده في أول جولتين بالبطولة، فإن الاتحاد قادر بالاحتفاظ بلقب الدوري لموسم آخر، عطفا على مستواه المميز وتوفر عدد كبير من اللاعبات المميزات داخل الملعب وعلى دكة البدلاء، وجودة لاعباته المحليات والأجنبيات.
وسيشارك الاتحاد في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات للموسم 2024-2025، والتي ستشهد مشاركة فرق من السعودية، اليابان، الهند وأستراليا، علما بأنها ستنطلق خلال شهر أغسطس (آب) المقبل من الأدوار الأولية، إلى جانب مشاركة الاتحاد الرسمية المقبلة في بطولة غرب آسيا لأندية السيدات في السعودية خلال العام الحالي.
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