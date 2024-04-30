اجتماع مرتقب لسيدات الحسين إربد قبل المشاركة في "المحترفات"

مهند جويلس

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عمان - ينتظر فريق الحسين إربد لكرة القدم للسيدات تحديد مصير مشاركته المقبلة في دوري المحترفات، والمقرر انطلاقه في 17 من الشهر الحالي، في مشاركة تاريخية ثانية للنادي بعد مشاركته بالنسخة الأولى في العام 2019.وكان الحسين إربد قد أنهى الموسم الماضي دوري الدرجة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، وتسجيله 78 هدفا في 8 مباريات بمعدل 9.7 هدف في المباراة الواحدة، ليتأهل إلى "المحترفات" تحت قيادة المدرب عدي البطاينة.وسحبت أول من أمس قرعة دوري المحترفات بمشاركة 6 فرق، حيث سيواجه الحسين في الجولة الأولى نظيره النصر.واختلفت طموحات الفريق الوحيد المشارك من محافظات الشمال، بعد أن كانت التوجهات في إكمال المشروع الذي تم بناؤه العام الماضي، من خلال تواجد عدد كبير من اللاعبات المتميزات، بهدف المنافسة على لقب الدوري، أسوة بمشروع فريق الرجال الذي اقترب من تحقيق أول لقب دوري على صعيد بطولات المحترفين.وأكد البطاينة في حديثه لـ "الغد"، أن تركيز إدارة النادي على فريق الرجال بهدف الحصول على لقب الدوري، أثر على خطة الإعداد الموضوعة مسبقا في سبيل تطوير الكرة النسوية بالنادي، ما ساهم في مغادرة عدد كبير من اللاعبات اللواتي ساهمن في جلب لقب "الأولى".وبين البطاينة أنه اجتمع مع الإدارة في 3 مناسبات سابقة بهدف وضع النقاط على الحروف، والتأكيد على المشاركة بالبطولة بهدف الثبات، موضحا بأنه سيجمتع غدا من جديد مع الإدارة لتحديد مصيره هو الآخر وجهازه المعاون، وتحديد موعد بدء التدريبات وملف التعاقد مع اللاعبات.وتابع: "مرت ظروف على النادي أجبرته على تغيير الأهداف في الفترة الحالية بالنسبة للكرة النسوية، وسيتم الكشف عن كل التفاصيل خلال اجتماعنا مع الإدارة غدا، مع التأكيد أن النادي ما يزال مؤمنا بأهمية تطوير قطاع السيدات وتفعيله بصورة أكبر بالمرحلة المقبلة".ولفت البطاينة إلى أنه لم يوقع على عقد قيادته لفريق السيدات بدوري المحترفات بشكل رسمي، إلا أن المعطيات تقوده مجددا إلى تولي المهمة، مشيرا إلى أن النادي قام بتكليف فريال أبو عريضة لإطلاع النادي على كافة التفاصيل بشأن المشاركة بالبطولة ومعرفة مواعيد التسجيل وغيرها.وواصل: "نأمل بالظهور بصورة جيدة في دوري المحترفات الذي يضم فرقا قوية وتمتلك أسماء جيدة، ونهدف إلى إظهار لاعبات جدد على الساحة المحلية، كما نطمح إلى التعاقد مع لاعبات يخدمن أفكار النادي".وكشف البطاينة عن عدم تواصل النادي لغاية اللحظة مع اللاعبتين عبير النهار ولونا المصري لغاية اللحظة، بعد أن تراجعت كل منهما في الموسم الماضي عن قرار الاعتزال ومثلتا الحسين في دوري الدرجة الأولى، لإيمانهما بالمشروع الذي وضعه النادي وقتها.وختم: "سنحاول مع اتحاد الكرة حل مسألة استضافة مباريات الفريق البيتية على إحدى الملاعب بمدينة إربد، بما يخدم فكرة تطوير الكرة النسوية في إقليم الشمال، وهو نوع من أنواع الترويج للبطولة أيضا، ونتمنى من الاتحاد أن يدعم فكرتنا، وفي حال تعذر استضافة مباريات على ملاعب إربد، فإن خيار استضافة المباريات في ملعب جرش أو عجلون أمر وارد أيضا بالنسبة لنا".