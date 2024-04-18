الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

11 لاعبا يمثلون منتخب السكواش ببطولة قطر الدولية

المنتخب الوطني للسكواش للناشئين - (من المصدر)
المنتخب الوطني للسكواش للناشئين - (من المصدر)
عمان - يتجه وفد المنتخب الوطني للناشئين للسكواش بعد غد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، بهدف المشاركة في بطولة قطر الدولية للناشئين، والتي تنطلق أحداثها يوم الإثنين المقبل بمشاركة واسعة من 9 دول.اضافة اعلان
وكشف المنتخب الوطني عن قائمته المشاركة في البطولة، حيث تم اختيار أفضل العناصر من كل فئة بعد إجراء تصفيات داخلية، حيث تهدف المشاركة إلى تحسين تصنيف اللاعبين بحسب ما أفادت به إدارية المنتخب شهد النجادا لـ”الغد”.
ويمثل المنتخب في البطولة كل من: أحمد العربيات ومحمد البطاينة في فئة تحت 19 عاما، وعلي السراج ويقين فارس ويحيى السراج في فئة تحت 17 عاما، خليل العاصي، أسامة البطاينة وحازم العناسوة في فئة تحت 15 عاما، عمر أبو حماد، خليل التايه وأحمد السراج في فئة تحت 13 عاما، ويرأس الوفد أمين سر الاتحاد د. منال طه، وجمال البطاينة مدربا.
وتشارك في البطولة دول من 3 قارات مختلفة، إلى جانب المنتخب الوطني وقطر المستضيفة، والكويت، السعودية، مصر، سنغافورة، باكستان، إيران والولايات المتحدة الأميركية.
وأكدت النجادا، أن التحضيرات كانت مكثفة من قبل المنتخب الوطني استعدادا لبطولة قطر الدولية، والتي تشهد مشاركة لاعبين مميزين من دول فرضت حضورها مؤخرا في رياضة السكواش، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق نتائج جيدة والحصول على مراكز متقدمة لتحسين التصنيف.
وتابعت: “لدينا مشاركات مهمة في المرحلة المقبلة عقب انتهاء بطولة قطر، تتمثل في المشاركة ببطولة دولية بإيطاليا خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، تتبعها بطولة دولية أخرى في مصر خلال شهر آب (أغسطس) المقبل”.
ولفتت النجادا إلى أنه تم تأجيل البطولة العربية للسكواش للناشئين والشباب ولكلا الجنسين، والتي كان من المقرر أن تقام في الأردن خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نتيجة الاعتداء الصهيوني الغاشم على غزة، مفيدة بأنها ستطرح خلال اجتماعها بالاتحاد العربي غدا الموعد النهائي للبطولة، والمتوقع خلال شهر آب (أغسطس) المقبل.
وسيجدد الاتحاد دعوته للدول العربية من أجل المشاركة في البطولة، علما بأن آخر بطولة شارك فيها منتخب السكواش، البطولة العربية الدولية في مصر خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من 12 دولة، من دون الحصول على أي ميدالية.
وأصبحت السكواش مؤخرا رياضة أولمبية وسيشارك لاعبوها حول العالم بدورة الألعاب الأولمبية بدءا من العام 2028، وقالت النجادا حول هذا الأمر: “كان قرارا مميزا بالنسبة للاعبي هذه الرياضة بإدراجها في واحدة من أكبر التجمعات الرياضية العالمية، ونسعى إلى المشاركة فيها في المستقبل”.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب المنتخب الوطني عارف الحاج في محاولة لبناء هجمة وسط ترقب من لاعبي قطر (من المصدر)

فقدان التركيز يضع "الأولمبي" بموقف حرج بكأس آسيا

منذ 42 دقيقة
اللاعب آرزو شاميل ومدربه رمزي المرافي – (من المصدر)

شاميل يبدأ مشوار "التأهيل الأولمبي" بالمصارعة الحرة اليوم

منذ 43 دقيقة
مشاركون في سباق سابق للقدرة والتحمل- ( من المصدر)

السباق التأهيلي الأول للقدرة والتحمل يقام في 26 الحالي

منذ 44 دقيقة
من مباراة سابقة بين الفيصلي والحسين إربد -(من المصدر)

أندية المحترفين في سباق مع الزمن لخوض 43 مباراة

منذ 45 دقيقة
المدرب عماد الغفري والعداء عبود جودة - (الغد)

العداء جودة يشارك في بطولة العالم لألعاب القوى.. والغفري متفائل

منذ 45 دقيقة
المنتخب الوطني للكراتيه - (من المصدر)

منتخب الكراتيه يبدأ مشواره بالدوري العالمي اليوم

منذ 46 دقيقة
افكار و مواقف
ترجمات
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات | منذ7 ساعة
1713349573577781600

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة (3-3)‏

ترجمات |17 نيسان 2024
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات |16 نيسان 2024
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
تسهيلات

تسهيلات

الأردن فخر العرب 17 نيسان 2024

hajjaj copy

الشحن في الأردن 16 نيسان 2024

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 