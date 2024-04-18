11 لاعبا يمثلون منتخب السكواش ببطولة قطر الدولية

مهند جويلس

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عمان - يتجه وفد المنتخب الوطني للناشئين للسكواش بعد غد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، بهدف المشاركة في بطولة قطر الدولية للناشئين، والتي تنطلق أحداثها يوم الإثنين المقبل بمشاركة واسعة من 9 دول.وكشف المنتخب الوطني عن قائمته المشاركة في البطولة، حيث تم اختيار أفضل العناصر من كل فئة بعد إجراء تصفيات داخلية، حيث تهدف المشاركة إلى تحسين تصنيف اللاعبين بحسب ما أفادت به إدارية المنتخب شهد النجادا لـ”الغد”.ويمثل المنتخب في البطولة كل من: أحمد العربيات ومحمد البطاينة في فئة تحت 19 عاما، وعلي السراج ويقين فارس ويحيى السراج في فئة تحت 17 عاما، خليل العاصي، أسامة البطاينة وحازم العناسوة في فئة تحت 15 عاما، عمر أبو حماد، خليل التايه وأحمد السراج في فئة تحت 13 عاما، ويرأس الوفد أمين سر الاتحاد د. منال طه، وجمال البطاينة مدربا.وتشارك في البطولة دول من 3 قارات مختلفة، إلى جانب المنتخب الوطني وقطر المستضيفة، والكويت، السعودية، مصر، سنغافورة، باكستان، إيران والولايات المتحدة الأميركية.وأكدت النجادا، أن التحضيرات كانت مكثفة من قبل المنتخب الوطني استعدادا لبطولة قطر الدولية، والتي تشهد مشاركة لاعبين مميزين من دول فرضت حضورها مؤخرا في رياضة السكواش، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق نتائج جيدة والحصول على مراكز متقدمة لتحسين التصنيف.وتابعت: “لدينا مشاركات مهمة في المرحلة المقبلة عقب انتهاء بطولة قطر، تتمثل في المشاركة ببطولة دولية بإيطاليا خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، تتبعها بطولة دولية أخرى في مصر خلال شهر آب (أغسطس) المقبل”.ولفتت النجادا إلى أنه تم تأجيل البطولة العربية للسكواش للناشئين والشباب ولكلا الجنسين، والتي كان من المقرر أن تقام في الأردن خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نتيجة الاعتداء الصهيوني الغاشم على غزة، مفيدة بأنها ستطرح خلال اجتماعها بالاتحاد العربي غدا الموعد النهائي للبطولة، والمتوقع خلال شهر آب (أغسطس) المقبل.وسيجدد الاتحاد دعوته للدول العربية من أجل المشاركة في البطولة، علما بأن آخر بطولة شارك فيها منتخب السكواش، البطولة العربية الدولية في مصر خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من 12 دولة، من دون الحصول على أي ميدالية.وأصبحت السكواش مؤخرا رياضة أولمبية وسيشارك لاعبوها حول العالم بدورة الألعاب الأولمبية بدءا من العام 2028، وقالت النجادا حول هذا الأمر: “كان قرارا مميزا بالنسبة للاعبي هذه الرياضة بإدراجها في واحدة من أكبر التجمعات الرياضية العالمية، ونسعى إلى المشاركة فيها في المستقبل”.