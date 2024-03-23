السبت 23 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق الموسم الثاني من مبادرة "قصة تيك"

مبنى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
مبنى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
عمان – اطلقت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رسميا الموسم الثاني من مبادرة " قصة تيك" التي تهدف بالعموميات الى تشغيل (50) من خريجات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام الحالي. اضافة اعلان
ودعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإعلان رسمي لها شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة في الموسم الثاني من مبادرة "قصة تيك" التي تعمل على تعزيز تواجد وتوظيف السيدات في القطاع التقني.
وحددت الوزارة تاريخ الثامن والعشرين من شهر آذار(مارس) الحالي موعدا نهائيا للتقدم بطلبات الاشتراك في  المبادرة التي تأتي من قبل الحكومة للمساهمة في تشغيل السيدات و دعم تواجدهن وتوظيفهن في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الأردني. 
وبينت الوزارة في إعلانها الرسمي بانها ضمن المبادرة تدعم 100 % من أجور الخريجات بقيمة 300 دينار شهريا، بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرا. 
واشترطت الوزارة مجموعة من المعايير والشروط ضمن المبادرة التي ستهدف كما هو الموسم الأول لافادة خريجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
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